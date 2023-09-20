الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إجنايت بكأس العالم لأندية السلة

يختتم الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم بتوقيت سنغافورة «الواحدة بتوقيت القاهرة»؛ استعدادا لمواجهة فريق «إجنايت الأمريكي»، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الخميس في الثانية بتوقيت القاهرة، في مستهل مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

يقوم الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجتسي بوش المدير الفني بمراجعة الخطة التي يعتمد عليها في مواجهة «واجنايت» في ضوء مشاهدته لمباريات الفريق الأمريكي، ودراسة نقاط القوة والضعف بالمنافس.

كان الفريق قد أدى مرانا قويا مساء أمس الثلاثاء علي صالة OCBC Arena ،استمر لما يقرب من ساعة ونصف، حرص خلاله أوجستي على تكثيف التدريبات الخططية المتنوعة استعدادا للمواجهة المرتقبة.

تضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبون سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

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