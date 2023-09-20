المركزية لإعداد القادة الثقافيين تختتم فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عبر الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام فعاليات خامس مجموعات الورشة التدريبية” فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير” للعاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية عبر البث المباشر في الفترة من 2023/9/20:16 حيث ارتكزت الورشة على أهمية الاتصال الذي يعد لب العلاقات الاجتماعية، وأنه عملية لا تخلو مؤسسة منها يتفاعل الأفراد والجماعات من خلالها و تحكمها أساليب تُبرز جوانبها البنائية في التنظيم لتقييم سيْر العمل، والتّأكيد على تحقيق الأهداف المطلوب إنجازُها.

عرض المتدربين للتقارير



تجدر الإشارة الي أن آخر ملتقيات الورشة تناولت عرض المتدربين للتقارير التي طلب منهم إعدادها كتطبيق عملي على ما تم طرحة خلال الورشة التدريبية لتسطيع الأستاذة أمينة عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " سابقاً " أن تقيم أداء المتدربين وفاعلية وكفاءة التقرير نتاج الورشة بصورة كاملة.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة استمرت في تقديم فعاليات المجموعة الخامسة من الورشة التدريبية "فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير" لليوم الرابع على التوالي، للعاملين بالأقاليم الثقافية والفروع التابعة لها وديوان عام الهيئة.

استهلت أمينة عبد المطلب - مدرب معتمد من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -سابقاً – محاضرة اليوم الثلاثاء بالحديث حول نافذة جوهاري (Johari window)، موضحة أنها تقنية يستخدمها الأفراد لتحليل وتطوير شخصياتهم

من خلال تحديد الجوانب الإيجابية والسلبية بالشخصية، هذا بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الآخرين بصورة أفضل، من خلال معرفة كيف يرانا الآخرون.

وفي الجزء الثاني من المحاضرة تناولت " عبد المطلب "معوقات الاتصال التي تحول دون وصول الرسالة بالشكل الذي يرغبه المرسل، على رأسها البيروقراطية الإدارية التي تعد من أبرز المعوقات التي لا تحقق غاية المؤسسة.

واختتمت حديثها بتعريف لغة الجسد، وأشكالها ودلالاتها العلمية، وكيف تؤثر في فاعلية الاتصال.

"ورشة فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير" تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، بنظام الأونلاين، ومن المقرر أن تختتم صباح غد الأربعاء ٢٠ سبتمبر، عبر تطبيق الزووم.