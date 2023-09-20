تدشين حملة مواطن لدعم مصر بالسويد

أعلن المصريون بالسويد تدشين حملة مواطن لدعم مصر وذلك بالتزامن مع قرب الاستحقاق الدستوري الأهم، وهو عقد الانتخابات الرئاسية التي يحرص المصريون في الخارج المشاركة فيها.

وقال مدحت شنوده جاد الرب شنوده، رئيس بيت المصريين في السويد، إن المصريين بالسويد بكل فئاتهم وطوائفهم يقفون صفا واحدا مع الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية.



أبناء الجالية المصرية بالسويد يدركون أهمية المرحلة



وأضاف شنودة أننا من أجل دعم مصر أطلقنا حملة مواطن لدعم مصر، وأننا نعلن دعمنا المطلق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها بكل قوة وعزيمة، واستطاع أن يعبر بمصر من أزمات محلية وعالمية يدركها كل من له عينان.

وأضاف رئيس بيت المصريين في السويد أن أبناء الجالية المصرية بالسويد يدركون أهمية المرحلة ولذلك فإنهم يعلنون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك الربان القادر على استكمال المسيرة البناء والتنمية وقيادة البلاد لتحقيق آمال شعبنا المصري.