مانشستر يونايتد وموقف المصابين من المشاركة في موقعة البايرن

عاد لاعبا فريق مانشستر يونايتد، ماسون ماونت ورافائيل فاران، إلى المران الجماعي قبل 24 ساعة من المباراة التي ستجمعهم بفريق بايرن ميونخ في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أجرى رجال المدرب الهولندي إيريك تين هاج، جلسة تدريبية اليوم الثلاثاء، قبل أن السفر إلى ميونخ لخوض المباراة، في المرحلة الأولى من دور المجموعات.

وشهدت المران الجماعي مشاركة ماونت وفاران بشكل طبيعي، في التدريبات بعد تعافيهما بشكل كامل من الإصابة، حيث سيتمكنان من التواجد في مواجهة أمام بايرن ميونخ، بحسب ما أبرزته تقارير إعلامية إنجليزية.

ماونت وفاران

لكن من غير المعروف ما إذا كان الثنائي سيتمكن من المشاركة في اللقاء منذ البداية أم سيتم الاستعانة به من مقاعد البدلاء.

وتعرض ماونت لإصابة في أوتار الركبة، خلال هزيمة مانشستر يونايتد 2-0 أمام توتنهام في 19 أغسطس، ولم يشارك منذ ذلك الحين، بينما غاب الدولي الفرنسي فاران عن آخر مباراتين في الدوري بعد تعرضه لكدمة أمام نوتنغهام فورست الشهر الماضي.

استمرار غياب سفيان أمرابط

من جهة أخرى، لن يتمكن الوافد الجديد الدولي المغربي سفيان أمرابط من المشاركة في مباراة الغد في ظل عدم تعافيه من إصابة الظهر التي يعاني منها، حيث شوهد لاعب فيورنتينا السابق يتدرب بمفرده.

وانضم أمرابط إلى مانشستر يونايتد قبل أغلاق سوق الانتقالات بساعات، قادما من نادي فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

سفيان أمرابط

إلا أن اللاعب الدولي المغربي لم يظهر حتى الآن مع الفريق، بسبب تعرضه لإصابة طفيفة، خلال تواجده في المعسكر الأخير لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، ما أدى إلى غيابه عن المباراة الأخيرة أمام برايتون.

ويحل المان يونايتد ضيفًا على الفريق البافاري، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، التي تضم أيضا كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

ويسعى الفريقان إلى تصحيح المسار بعد نتائجهما المخيبة مطلع الأسبوع الجاري، إذ خسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، فيما سقط بايرن ميونخ بالتعادل أمام باير ليفركوزن 2-2.

يُذكر أن مانشستر يونايتد سبق أن واجه بايرن ميونخ 11 مرة في دوري أبطال أوروبا، فاز مرتين فقط، وخسر في 4 مناسبات، وتعادل 5 مرات.