الشباب تُطلق استمارة المشاركة لبرنامج «نتشارك» في نسخته الثانية بــ 15 محافظة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ،من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني [الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب] وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ،عن إطـلاق استمارة المشاركة الإلكترونية لبرنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية ، بدء من اليوم الأربعاء الموافق 20 وحتي السبت المُقبل 23 سبتمبر بــ 15 محافظة ( شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ أسوان ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ الاسكندرية ؛ الوادي الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا ؛ مطروح ؛ كفر الشيخ ؛ دمياط ؛ الجيزة ؛ القليوبية ؛ البحر الأحمر ) ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

ويستهدف البرنامج إعداد مدربين لتدريب وتنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم ، وإعداد كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة في تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عام (الطلائع) ، 18 - 19 عام (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى .

ويتضمن البرنامج في نسخته الثانية المحور الاستراتيجية التالية :(تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة " ، والتسجيل من خلال الرابط التالي :

https://ministryofyouthandsport-zhcsa.formstack.com/forms/unicef_2

من جانبه ، قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، إن نجاح نسخة العام الماضي من البرنامج يُعَدُّ خطوة إيجابية كبيرة نحو إستدامة المبادرات للنشء والشباب في كافة المجالات من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية، مشجعًا الشباب لخلق الفرص وتطوير المهارات، والإبداع في خلق مبادرات فعالة تطور المجتمع وتساهم في رقيه وازدهاره من خلال تعزيز عدة مبادئ منها الانتماء والاستدامة والابتكار والتعاون والجودة.

أشار صبحي ، إن مؤشرات النسخة الأولي حققت مشاركة 227791 مشارك بإجمالي 306 مبادرة بمحافظات المرحلة ، نتاج عوامل مجتمعية ساهمت في نجاحها " فكرة الريادية،وفريق عمل،ورؤية استراتيجية، وتفكير إبداعي، وقيم ، واكتشاف القدرات وتطويرها،وتنمية المجتمع، وإعداد وتمكين قيادات، والولاء المجتمعي والمواطنة، والأثر الإيجابي " و برامج تدريبية مكثفة للمتدربين وتنفيذ مجموعة من الورش التدريبية والحلقات النقاشية، لإطلاق مجموعة من المبادرات المجتمعية الخدمية ذات التأثير المجتمعي .