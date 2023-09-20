ريال مدريد يبحث عن انطلاقة قوية أمام يونيون برلين بدوري أبطال أوروبا الليلة

يسعي فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، تحت القيادة الفنية لـ أنشلوتي، الى تحقيق انطلاقة مميزة وقوية، عندما يلتقي ضيفه أونيون برلين الألماني، الليلة بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ستاد سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، مباراة الفريقين في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويتواجد الفريق الملكي، بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لنسخة 2023-2024، رفقة أندية يونيون برلين الألماني، و نابولي الإيطالي، وبراجا البرتغالي.

قائمة ريال مدريد

في حراسة المرمى: لونين، كيبا وكانيثاريس.

في خط الدفاع: ألابا، ناتشو، لوكاس فازكيز، فران غارثيا، روديجر، ميندي وتوبياس

في خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني وثيبايوس.

في الهجوم: رودريغو، خوسيلو، غونزالو وإبراهيم.