وفاة 100 شخص في هجوم لقوات أذربيجان

نقلت وكالة رويترز، نبأ عاجل، يفيد بوفاة 100 شخص وإصابة المئات بعد هجوم قوات أذربيجان، في ناغورني كاراباخ.

أذربيجان تنفذ هجمات.. وأرمينيا تطالب روسيا ومجلس الأمن بالتدخل



أذربيجان تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بتنفيذ هجمات بأسلحة عالية الدقة في إقليم كاراباخ.

بينما أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، الثلاثاء، أنها نفذت هجمات بأسلحة عالية الدقة في إقليم كاراباخ رداً على استفزازات أرمينيا، كما قالت إنها فتحت ممرات لإجلاء المدنيين من إقليم كاراباخ

كما أشارت إلى أنها أطلقت "عمليات لمكافحة الإرهاب" تستهدف القوات الأرمنية في المنطقة المتنازع عليها.

السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار

فيما أكدت خارجية أذربيجان أن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من منطقة قره باغ الأذربيجانية وحل ما يسمى بالنظام الانفصالي"، في المقابل، طالبت أرمينيا الثلاثاء مجلس الأمن الدولي وروسيا بوقف تحركات أذربيجان العسكرية في كاراباخ.

ونددت أرمينيا بـ"عدوان واسع النطاق" أطلقته أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ، معتبرة أن هدف باكو من ذلك هو "التطهير العرقي" في الجيب الانفصالي الذي تسكنه غالبية من الأرمن.

شنّت أذربيجان عدوانًا جديدًا واسع النطاق

كما قالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان "شنّت أذربيجان عدوانًا جديدًا واسع النطاق على شعب كاراباخ، في سعي منها لاستكمال سياسة التطهير العرقي".

من جانبها، قالت السلطات الموالية لأرمينيا في إقليم كاراباخ إن العاصمة ومدن أخرى تتعرض لإطلاق نار كثيف من باكو، مضيفة أن باكو تحاول تنفيذ توغل بري بالإقليم.

ودعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الثلاثاء إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني بعدما أطلقت أذربيجان "عمليات لمكافحة الإرهاب" في إقليم كاراباخ، كما حثت وزارة الخارجية الأرمينية قوات حفظ السلام الروسية على التدخل ووقف "العدوان الشامل" من باكو على السكان المحليين.