محمد يستغيث بوزير الصحة

أبلغ من العمر ٣١ سنة وأعانى من كسر بمفصل الفخذ منذ ٣ أشهر، وأصدر التأمين الصحي توصية بإجراء جراحة لى وتركيب مفصل صناعى بمستشفى الهرم، ومنذ هذا التاريخ لم أتمكن من عمل أى شىء وتدهورت حالتى بسبب النوم فى الفراش مما يعرضنى لضعف بالعضلات وقرح الفراش، وكلما تقدمنا باستغاثة يتأكد لنا أننا خارج هذا الأمر، وأن هيئة الشراء الموحد هى المسئولة عن عملية الشراء، وأكد له المستشفى أنه موجود على قائمة الانتظار ولا أدرى إلى متى سأظل عاجزا عن إجراء الجراحة، لذلك أناشد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مساعدتى فى إجراء الجراحة رحمة بحالتى الصحية وظروف أسرتى الصعبة.

محمد عبدالفتاح أبوالمعاطى

أبورجوان- البدرشين- الجيزة