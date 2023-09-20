إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الأربعاء 20سبتمبر2023 ، إرتفاعا في معظم أنواع الخضروات ، حيث إرتفعت أسعار الطماطم والتي تراوحت مابين 20إلي 25جنيها للكيلو ، والباذنجان من 6إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 12 إلي 15 جنيها للكيلو ، كما تراوحت أسعار البامية مابين25 إلي 35جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 15إلي 20جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار البصل مابين 18 إلي 25جنيها للكيلو ، وتتراوح أسعار البطاطس مابين 12إلي 15 جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الليمون مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 35جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .