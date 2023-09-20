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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

أسواق البحيرة
أسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الأربعاء 20سبتمبر2023 ، إرتفاعا في معظم أنواع الخضروات ، حيث إرتفعت أسعار الطماطم والتي تراوحت مابين 20إلي 25جنيها للكيلو ، والباذنجان من 6إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 12 إلي 15 جنيها للكيلو ، كما تراوحت أسعار البامية مابين25 إلي 35جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 15إلي 20جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار البصل مابين 18 إلي 25جنيها للكيلو ، وتتراوح أسعار البطاطس مابين 12إلي 15 جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الليمون مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 35جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .

 

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