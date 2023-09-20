الدوري المصري.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

دوري النيل

تستكمل اليوم، الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، مواجهات الجولة الأولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في نسخته الجديدة" دوري النيل"، فيشهد 3 لقاءات الداخلية وإنبي، والمقاولون وبلدية المحلة، بجانب مباراة سموحة والجونة، فيما تنقل مباريات البطولة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

جدول مباريات اليوم في الدوري المصري

مباريات اليوم في الدوري المصري

الداخلية × إنبي (16:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

المقاولون العرب × بلدية المحلة (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

سموحة × الجونة (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 2

الأهلي يقسو على المصري برباعية

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، انتصارًا عريضًا على المصري البورسعيدي برباعية من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في أولى جولات الدوري الممتاز.

كما فاز الوافد الجديد بالدوري المصري “ نادي زد”، على الإسماعيلي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز بالجولة الأولى لهذا الموسم 2023/2024.