"مخاطر واضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية" ندوة توعوية بمركز شباب الهداية باسيوط
بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف حملات التوعية في القرى والمراكز، قام جهاز شؤون البيئة وإدارات البيئة والمخلفات الصلبة بالوحدات المحلية ومديرية الزراعة والجمعيات الزراعية بالتعاون معاً لتنفيذ ندوات توعوية في الوحدات المحلية ومراكز الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم حصاد الذرة. تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لمواجهة مشكلة حرق المخلفات الزراعية المكشوفة والتصدي للانبعاثات الحرارية والغازات الضارة والحفاظ على البيئة وضمان صحة المواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري.
تحت إشراف المهندس حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وبإشراف أحمد ثابت، نائب رئيس المركز والمشرف على إدارتي البيئة والمخلفات الصلبة، وبمشاركة المهندس شنودة موسى صليب، نائب رئيس المركز، نظم محمد فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير، وعبد النبي فوزي، مسؤول البيئة والمخلفات الصلبة في الوحدة المحلية، ندوة توعوية في مركز شباب الهداية. تم خلال الندوة توعية المزارعين وتعريفهم بثلاثة محاور هامة، وهي المخاطر والأضرار البيئية والصحية والدينية لحرق المخلفات الزراعية المكشوفة، وتعريفهم بطرق وكيفية التخلص الآمن والاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال إعادة تدويرها بفرمها وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج". كما تم تعريفهم بوجود مفارم في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية يمكنهم استخدامها بأجر رمزي، وتم توعيتهم أيضًا بالعقوبات التي يتعرض لها المخالفون الذين يقومون بحرق المخلفات وفقًا للقانون.
شارك في الندوة كل من عبير سيد علي وحسام فايق ووفاء جميل محمد وحسين شيخون. عبير سيد علي هي مديرة إدارة المخلفات الصلبة في جهاز شؤون البيئة. وحسام فايق هو مدير إدارة شؤون البيئة في مركز أسيوط. ووفاء جميل محمد هي مديرة إدارة المخلفات الصلبة في مركز ومدينة أسيوط. وحسين شيخون هو مسؤول التوعية في إدارة المخلفات الصلبة في مركز ومدينة أسيوط.
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