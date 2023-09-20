استقرار اسعار الخضار والفاكهة اليوم 20 سبتمبر 2023 في الأسواق الشعبية باسيوط

تشهد أسواق الخضار والفواكه في مدينة باسيوط استقرارًا في أسعار السلع الزراعية يوم الاربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023. ويرجع هذا الاستقرار في أسعار الخضروات والفواكه إلى عدة عوامل، بدءًا من المكاسب المتواضعة في حجم العرض والطلب، وانتظام التوريد من المزارع المحلية.

تمكن الفلاحون والعاملون في بساتين المدينة من تلبية الطلب وتوريد كميات كافية من الخضروات والفواكه المتنوعة. وهذا الإنتاج المحلي المتواصل يعزز من استقرار الأسعار، حيث لا يوجد اعتماد كبير على الاستيراد من الخارج.

سعر الخضار في الأسواق الشعبية بمدينة أسيوط يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

وفيما يتعلق بأسعار الخضروات، فقد استقر سعر كيلو البطاطس عند 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 13 و15 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 20 و23 جنيها، ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 17 جنيها. للكيلو، ووصل سعر كيلو الديك الرومي والباذنجان إلى 8 جنيهات، ووصل سعر الجزر إلى 17 جنيهًا. بـ 17 جنيها.

كما استقر سعر كيلو الفلفل الملون عند 35 جنيها، ووصل سعر كيلو الفلفل الرومي إلى 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر بين 20 و25 جنيها، وسعر كيلو الليمون. وتراوحت أسعار كيلو ورق العنب بين 8 و10 جنيهات، وتراوح بين 55 و60 جنيها.

أسعار الفواكه في الأسواق الشعبية بمدينة أسيوط يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

وبالنسبة للفواكه، فقد استقر سعر كيلو التين البرشمان إلى 30 جنيها، ووصل سعر كيلو السكر إلى 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر بين 30 و35 جنيها، وتراوح سعر كيلو الموز بين 15 و20 جنيها. جنيها، وصل سعر كيلو المانجو إلى 35 جنيها، ووصل سعر كيلو المانجو إلى 30 جنيها. العويس 50 جنيها، ووصل سعر كيلو المانجو المسكرة إلى 35 جنيها.

يعزى استقرار أسعار الخضروات والفواكه في أسواق باسيوط إلى التنظيم والرقابة الجيدة على سوق الزراعة المحلية. حيث تعمل الجهات المعنية على مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري، مما يضمن ثقة المتسوقين ويحد من ارتفاع الأسعار المفاجئ.

يتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في أسعار الخضروات والفواكه في الأيام المقبلة، خاصة بفضل جهود المزارعين المحليين وتوفر التوريد المنتظم. وبالتالي، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الخضروات والفواكه بأسعار معتدلة ومناسبة للجميع.