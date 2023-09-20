الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"غرفة الطباعة والتغليف" تعلق على ارتفاع أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

الكتب الخارجية
الكتب الخارجية

علق أحمد جابر، عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف، على شكاوى الأهالي والأسر من رفع أسعار الكتب الخارجية في بعض المكتبات.

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تفاصيل ضبط مطبعة تبيع الكتب الخارجية بالمخالفة للقانون

وقال جابر في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على "شاشة  ON” مساء الثلاثاء: “صحيح أسعار ومدخلات الإنتاج سواء الأحبار أو غيرها ارتفعت،  فضلاً عن ارتفاع  أجر العاملين  وسعر الصرف إلا أن نسبة الزيادة في الأسعار لم تتجاوز 35%”.

إقبال على شراء الكتب الخارجية في معارض أهلا مدارس

 وناشد عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف الأهالي عندما يجدون مغالاة في أسعار الكتب الخارجية في بعض المكتبات عدم الشراء والتوجه لأماكن أخرى والإبلاغ عنها، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على شراء الكتب الخارجية في معارض أهلا مدارس.

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