"غرفة الطباعة والتغليف" تعلق على ارتفاع أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

علق أحمد جابر، عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف، على شكاوى الأهالي والأسر من رفع أسعار الكتب الخارجية في بعض المكتبات.

وقال جابر في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على "شاشة ON” مساء الثلاثاء: “صحيح أسعار ومدخلات الإنتاج سواء الأحبار أو غيرها ارتفعت، فضلاً عن ارتفاع أجر العاملين وسعر الصرف إلا أن نسبة الزيادة في الأسعار لم تتجاوز 35%”.

إقبال على شراء الكتب الخارجية في معارض أهلا مدارس

وناشد عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف الأهالي عندما يجدون مغالاة في أسعار الكتب الخارجية في بعض المكتبات عدم الشراء والتوجه لأماكن أخرى والإبلاغ عنها، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على شراء الكتب الخارجية في معارض أهلا مدارس.