تفاصيل ضبط مطبعة تبيع الكتب الخارجية بالمخالفة للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مطبعه – كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامه بطباعة وببيع كتب خارجية خاصة بمراحل تعليمية مختلفة غير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون .

عثر داخل المطبعة المذكورة على (3 آلاف نسخة كتاب خارجى لمراحل تعليمية مختلفة - وحدة كمبيوتر) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مكتبة في مدينة نصر، لقيامه بطباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة) بطباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (8950 نسخة لكتب وملازم تعليمية لمختلف المراحل التعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.