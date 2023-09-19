خبير عسكري: الجيش المصري يقوم بأكبر عملية بحث وإنقاذ خارج الحدود بليبيا (فيديو)

أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبى المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الجيش المصري يقوم بأكبر عملية بحث وإنقاذ وإخلاء خارج الحدود في ليبيا، مضيفا أن لأول مرة نشاهد تلك الأعاصير القوية في تلك المنطقة وفي ليبيا.

الميسترال تحتوي مستشفى لمساعدة الأشقاء في ليبيا

وأضاف هشام الحلبى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الطيران المصري يقدم ملحمة كبيرة لمساعدة الشعب الليبي، متابعا أن حاملة المروحيات الميسترال تحتوي مستشفي لمساعدة الأشقاء في ليبيا.



وتابع المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن لدينا كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى مدربة للتعامل مع الكوارث مثل ما حدث في ليبيا، مستدركا أن طائرة شينوك المصرية تقدم دعما في عمليات الإنقاذ في ليبيا، والإخلاء للمصابين في ليبيا.

ما تقوم به القوات المسلحة في ليبيا شرف كبير لنا

وأشارهشام الحلبى، إلى أن ما تقوم به القوات المسلحة في ليبيا شرف كبير لنا وإنجاز غير عادي، وبسرعة كبيرة تم التحرك وتقديم كل أنواع الدعم المطلوب في ليبيا.