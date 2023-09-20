انتحار ميرفي كيالب يصيب عشاق الدراما التركية بصدمة

ميرفي كيالب.. فنانة تركية شهيرة صدمت جمهورها بتركيا والدول العربية وغيرها عقب إعلان خبر التخلص من حياتها والانتحار باستخدام طلق ناري.

وتداولت وسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل الاجتماعي الحادث الذي تسبب في حالة من الذهول لعشاق الدراما التركية، وأوضحت أن الفنانة الشابة ميرفي كيالب البالغة من العمر 36 عاما، قامت بالانتحار في منزلها بمنطقة دالامان في ولاية موغلا، باستخدام مسدس مرخص خاص بوالدها، حيث اطلقت النار على رأسها مستغلة عدم وجود أحد معها بالشقة.

ونقلت الصحف التركية ملخص الحادث، موضحة أن جيران ميرفي كيالب، قاموا بالاتصال بخدمة الطوارئ عندما سمعوا أصوات طلقات نارية تصدر من شرفة الطابق الثاني للمبنى السكني في شارع غازي بدالامان، وسريعا تم استدعاء فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وبعد قيام الفرق الطبية بالفحص، تأكدوا من وفاة الممثلة التركية ميرفي كيالب، وقامت فرق التحقيق وقتها بنقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح اللازم

تخرجت من قسم التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وعملت في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف تقريبا، ثم انتقلت إلى مجال المسارح البديلة.

فيما ذاع صيتها واكتسبت شهرتها بعد المشاركة في العديد من المسلسلات منها " التلفزيونية ومنها «سكاريا فرات واليوم "الصغير والأحلام والآمال وإيليف ومسألة شرف والمحارب».