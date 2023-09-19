الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التموين تتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار الذهب (فيديو)

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق في الآونة الأخيرة قائلاً: “أسعار الذهب شهدت ارتفاعات خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 18 ألف جنيه بعد أن تراجع في وقت سابق”.

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ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

التوقعات تشير لوجود  مجال لارتفاعات أسعار الذهب عالميا

توقع  في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” أنه بالرغم من الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر إلا أن التوقعات تشير إلى وجود مجال لارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي مدعومة بتوقعات تثبيت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مصحوبة بارتفاع المشتريات الصينية من الذهب حيث رفع البنك المركزي الصيني سقف المشتريات من الذهب حيث نتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون  لها تأثير على السوق المحلي.

وأشاد فرج بمبادرة زيرو جمارك للذهب، مؤكداً أنها حققت طفرات في كميات الذهب المتدفقة على السوق المحلي حيث نجحت خلال الفترة الماضية في جلب طن ونصف الطن  من الذهب بما يعادل 1500 كجم من الذهب للسوق المحلي".

ولفت إلى أن المبادرة مستمرة في نجاحها برغم انتهاء موسم الاجازات الصيفية وهناك كميات لازالت تتدفق  للسوق المحلي  عبر الوافدين من الخارج غير المصريين أو  والمصريين أيضا بالأخص سبائك الذهب حيث  لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة إلا على مصنعيتها  فقط  ولذلك  لازالت جاذبة للشراء.

 

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