محمد فراج يفرد عضلاته ببذاءة على صحفي وبسمة وهبة تلقنه درسًا قاسيًا.. فيديو

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان محمد فراج بسبب سخريته من صحفي طرح عليه سؤالًا عن فيلم “فوي فوي فوي” الذي رشحته الدولة للأوسكار، قائلة: "أنت يا محمد لما الناس انتقدت أخت زوجتك داليا شوقي الدنيا قامت ومقعدتش طلعت أنت ومراتك وحماتك شمرتوا ايديكم واتكلمتوا بأسلوب لا يليق بفنانين، وكأننا في خناقة على ناصية الشارع".

وأضافت وهبة خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "كلكم توحدتوا عشان حد بينتقد، وأرى أن داليا قدمت دورا مميزا، لكن غيري قد لا يكون لديه نفس وجهة النظر، ومن حق الجميع التعبير عن وجهة نظرهم".

وتابعت: "أعمل في هذه المهنة منذ 25 سنة ولم أرد على أي صحفي أو ناقد، وعندما بدأت حياتي المهنية انتقدني طارق الشناوي بقوة، لكنني تقبلت الأمر بصدر رحب وعندما كنت أراه في أي مكان أصافحه.. لكن ايه فرد العضلات ده يا جماعة، ده مش أسلوب فنانين، وهذا الأمر يسيء لكم، مينفعش تهاجم المشاهد ومينفعش تهاجم الصحافة وتواجه تنتقد صحفيا أو ناقدا وتكون متعاليا هذا التعالي اللي شفته".

الصحافة واجهة المشاهير

وأكدت أن الصحافة صاحبة الجلالة هي المعبر أو الجسر من الفنان أو المطرب أو المذيع إلى النجومية والشهرة، وكل الصحفيين لهم احترامهم، ويجب ألا يهانوا.

وأضافت : "الصحفي في المؤتمر الصحفي لفيلم محمد فراج لم يتجاوز وسأل بكل احترام، فمحمد فراج ومخرج الفيلم عملوا كومبينة واتمسخروا عليه وفرحانين بالألفاظ اللي اتقالت".

وتابعت: "هل الألفاظ التي قيلت في المؤتمر الصحفي من المخرج والفنان هي الإبداع؟ هل أن هذه الألفاظ تعبر عن النجاح؟! لماذا لم نرَ كريم عبدالعزيز أو أحمد عز أو أحمد السقا وهم نجوم الصف الأول يفعلون ذلك؟! الإجابة بسيطة، وهي لأنهم محترفون ويدركون معنى النقد الفني".

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