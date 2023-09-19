بث مباشر الآن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال آوروبا.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال آوروبا.. يلا شوت، يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، خصمه بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا. تأتي تلك المباراة في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، موسم 2023/24، على ملعب "حديقة الأمراء".

وتضم المجموعة السادسة كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، إلى جانب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

واكتفى كل من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بالتواجد في دور الـ16 في الموسم الماضي من دوري الأبطال، حيث ودعا منافسات البطولة من تلك المرحلة، على يد كل من بايرن ميونخ وتشيلسي.

ويبحث الكثيرون من عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية، عن بث مباشر لـ مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند، حيث يلتقي باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، في إطار مباريات الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أوروبا .

ويلتقى باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند، في مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة من دور المجموعات ل دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر الضغط هنا ..

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ويطمع النادي الفرنسي الفوز باللقب منذ سنوات عديدة، وكان خسر في آخر نسخة من نادي بايرن ميونخ، بينما وصل إلى النهائي في عام 2020، ونجح النادي الألماني في أن يقتنص منهم اللقب.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

ينتظر أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان اليوم، لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ميلان سكرينيار، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، فيريرا فيتينيا، وارين إيمري.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، كولو مواني، كيليان مبابي.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

يتوقع أن يكون تشكيل بوروسيا دورتموند اليوم، لمباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، كالتشكيل الآتي: