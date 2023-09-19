يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر في دوري أبطال آوروبا اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر في دوري أبطال آوروبا اليوم، كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن قائمة بي إس جي لمواجهة بوروسيا دورتموند المقرر إقامتها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء".

شهدت قائمة باريس سان جيرمان على غياب ماركو أسينسيو وكيمبيمبي ومينديز بسبب عدم تعافيهم من الإصابة، فيما تواجد كل من موكيلي، كانج لي وأوجارتي.

وضمت قائمة باريس سان جيرمان 20 لاعبًا لمواجهة بوروسيا دورتموند هم كالأتي: دوناروما، نافاس، حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، راموس، ديمبيلي، دانيلو، فيتينا، كانج لي، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، موكيلي، سولير، باركولا، زايري إميري، سكرينيار، تيناس.

وتستحوذ القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتشكيل، على اهتمام عشاق كرة القدم في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع بداية المنافسة الحقيقية لبطولة دوري الأبطال، بصفة خاصة مباريات اليوم، ضمن مجموعة الرعب كما أطلق عليها الجماهير، حيث ستشهد مباراتي ميلان ونيوكاسل يونايتد، وعلى الجانب الآخر، مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند، لهذا فإن متابعو كرة القدم، على موعد مع سهرة كروية ممتعة الليلة.

ويحرص موقع الوفد، على نقل آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات حول العالم، لهذا نستعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري الأبطال، والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024، وكذلك التشكيل المتوقع أن يختاره مدربي الفريقين لهذه المباراة الهامة.

وتترقّب الأنظار موقعة ملعب "بارك دي برانس" لحساب المرحلة الأولى من مباريات المجموعة السادسة التي يصفها المراقبون بمجموعة الموت والتي تضمّ أيضا ميلان ونيوكاسل يونايتد.

يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

قمّة حديقة الأمراء سيسعى من خلالها كل فريق لتدارك بدايته المتعثّرة محليا واستغلال الموعد الأوروبي لتصحيح المسار وتوقيع الانطلاقة الحقيقية لهذا الموسم.

شاهد مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند مباشرةً وحصرياً عبر beIN SPORTS 1 اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

تردد قناة beIN Sports HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

يتوقع أن يكون تشكيل بوروسيا دورتموند اليوم، لمباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، كالتشكيل الآتي: