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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية للأسر المصرية بعنوان "القيم المجتمعية" بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة الفتاة والمرأة ، ندوة توعوية بعنوان "القيم المجتمعية"، بمركز شباب محلة مرحوم بمحافظة الغربية ، وذلك ضمن سلسلةالندوات التوعوية التي يتم تنفيذها للأسر المصرية بهدف استعادة القيم الأخلاقية المفقودة في مجتمعنا.

وتناولت الندوة التي أدارها الدكتور محمد عبد الستار سعفان -  أستاذ علم النفس الرياضي  ، عده محاور منها كيفية إدارة وتنظيم الوقت وترتيب الأولويات،  وتطرقت  خلال المناقشات مع السيدات والفتيات إلى مقترحاتهم للأنشطة التي يمكن تنفيذها من أجل استغلال الوقت  فيما  هو مفيد وكيفية استثمار الوقت و إدارته.

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