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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

«خبط عربيته وشتمه».. قائد موتوسيكل يعتدي على مواطن في زهراء المعادي

جانب من المشاجرة
جانب من المشاجرة

وقعت مشاجرة بمنطقة زهراء المعادي بالطريق البطئ، بالقرب من محال حلواني الكرنك، بين سائق سيارة ملاكي وآخر قائد "موتوسيكل" يحمل جانط وكاوتش سيارة أعلى الدراجة النارية.

مشاجرة بمنطقة زهراء المعادي

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وتعود تفاصيل الواقعة حينما اصطدام "قائد الموتوسيكل" بالإكصدام الخلفي للسيارة، وافتعل مشاجرة بعدما قام بالتبجح وتناصله من المسؤلية.

 

وحاول قائد السيارة المتضرر بمعاتبته شفهيًا مؤكدًا على أهمية ترك مسافة بينه وبين أي سيارة أمامه إلا أنه تمادى في التبجح وعدم الإنصات. 

 

وقام أحد راكبي السيارة بالنزول للتفاهم معه وتهدئته إلا أنه حاول الإعتداء عليه وما أن دافع عن نفسه بدفعه بعيدًا قام بالإعتداء والتطاول على قائد السيارة بالضرب والسباب ما كان منه إلا أن حاول رد الضرب للدفاع عن نفسه ولكن دون جدوى.

 

وعلى الفور توجه قائد السيارة إلى ديوان قسم شرطة المعادي وقام بتحرير محضر رقم "14646 لسنة 2023 – جنح المعادي"، من أجل اثبات التلفيات التي حدثت بالسيارة، وعودة الحق لأصحابه.

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