مشاجرة وأجواء مشحونة.. مانشستر يونايتد يعيش أسوأ فتراته قبل موقعة البايرن

شهد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، قبل مواجهة بايرن ميونخ، في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها على المستوى المحلي.

وتلقى مانشستر يونايتد 3 هزائم من أصل 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، محققا أسوأ بداية له على الإطلاق، آخرها أمام برايتون بنتيجة 1-3، السبت الماضي ليحتل المركز 13 في الترتيب برصيد 6 نقاط.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن لاعبي الفريق، دخلوا في مشادات حامية بالأولد ترافورد بعد الهزيمة أمام برايتون، حيث تبادلوا الاتهامات حول من تسبب في الهزيمة.

ودخل البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد الفريق، في مشادة مع لاعب الوسط مكتوميناي، بينما تشاجر المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مع زميله السويدي فيكتور ليندلوف.

ويعاني مانشستر يونايتد، من سلسلة من الأزمات التي تحيط به باستمرار، بجانب المستويات كارثية خلال الموسم الحالي، خاصة على المستوى الدفاعي.

وقبل بداية الموسم، سحبت شارة القيادة من المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، ومنحت لبرونو فيرنانديز، وسط أنباء عن عدم الرضا بين لاعبي الفريق، عن قائد الفريق الجديد.

هاري ماجواير ولبرونو فيرنانديز

وتحدث جاري نيفيل، المحلل التلفزيوني ولاعب مانشستر يونايتد السابق، أن اللوم يقع على الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، في هذه المشاكل، وحذره من فقدان السيطرة على الفريق.

ولم تكن تلك الأزمة الأولى في عهد تين هاج، في الموسم الماضي دخل المدرب في أزمة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تسببت في رحيله عن الفريق، قبل أن يدخل في أزمة مماثلة مؤخرا مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو.

تين هاج وكريستيانو رونالدو

في وسط تلك الأزمات، يستعد مانشستر يونايتد حاليًا لمباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ الألماني، مما قد يؤدي إلى بداية سيئة للشياطين الحمر بدوري الأبطال.