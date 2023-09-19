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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أمسية دينية بمسجد آل البيت في مدينة الخيالة بالبساتين احتفالًا بالمولد النبوي

مسجد آل البيت
مسجد آل البيت

 أقام مسجد آل البيت بمدينة الخيالة بالبساتين، احتفالية كبرى مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

 احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف:

  وجاءت الاحتفالية تحت رعاية الشيخ محمد مرسي عناني الحفني، مدير إدارة أ أوقاف البساتين، وبحضور كل من الشيخ عبدالله طاهر قارئًا، والشيخ علي عبدالمنعم عيد، محاضرًا، والشيخ محمد مرسي عناني محاضرًا.

 

  ويشارك في الاحتفالية الموهبة الشابة في قراءة القرآن الكريم عبدالله نور الدين، والموهبة الشابة في الابتهال وفي مديح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرازق جمعة. 

 

 وحرص عدد كبير من أهالي منطقة البساتين، وخاصة مدينة الخيالة، على المشاركة في الاحتفالية التي أقامها مسجد آل البيت بمناسبة المولد النبوي الشريف.

احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف
احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف
احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف
احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف


 

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