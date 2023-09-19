وزير الاتصالات يدعو كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى صناعة الإلكترونيات

خلال زيارة للولايات المتحدة..

«طلعت» يبحث التعاون مع «جوجل» و«ميتا» و«سيمنز» فى البنية التحتية وبناء القدرات الرقمية



«إيزرى» توفر أحدث البرمجيات لنظم المعلومات الجغرافية للجامعات الحكومية



شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ختام زيارته للولايات المتحدة، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة «إيزرى شمال أفريقيا» ESRI NA بشأن التعاون فى مجال توفير أحدث برمجيات ESRI لنظم المعلومات الجغرافية للجامعات الحكومية المصرية، وبناء قدرات العاملين بالدولة فى مجال حلول نظم المعلومات الجغرافية. وقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وسهيل العبد، مدير عام الاستراتيجيات الدولية بشركة «إيزرى» ESRI، وعقب التوقيع؛ تمت مناقشة سبل التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية لإضافة تخصصات الجيوماتيك الحديثة فى المسارات التعليمية بالجامعة.

كما بحث وزير الاتصالات مع مايك إلو نائب الرئيس التنفيذى لشركة «سيمنز إى دى إيه» Siemens EDA للصناعات الرقمية، وعدد من قيادات الشركة؛ سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال بناء القدرات الرقمية. وتناول اللقاء أيضًا خطط الشركة للتوسع فى تطوير أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)، بحضور الدكتور حازم الطحاوى، نائب رئيس شركة «سيمنز إى دى إيه» للصناعات الرقمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كذلك اجتمع طلعت مع بريان كويجلى نائب الرئيس التنفيذى لشركة جوجل Google لخدمات الشبكة العالمية؛ تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع فى شبكتها الدولية والتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات فى هذا الصدد عبر بنيتها التحتية المجهزة لاستقبال الكابلات البحرية ذات الكثافة الهائلة. كما تم بحث فرص التعاون فى مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية لقطاعات الدولة المختلفة وبما يخدم خطة الحكومة فى التحول الرقمى، وعقد الوزير لقاء مع أندى أوكونيل نائب رئيس شركة «ميتا» Meta لسياسة المنتج والاستراتيجية وعدد من قيادات الشركة؛ لبحث فرص التعاون فى مجالات عمل الشركة ومنها تعزيز البنية التحتية الدولية للاتصالات والتوسع فى شبكة ميتا الدولية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال بنيتها التحتية بمصر. وكذلك بحث التعاون التقنى فى استخدام أدوات الميتاڤيرس فى تقديم حلول تخدم المواطن فى الحصول على خدماته الرقمية بأسهل الطرق، كما التقى طلعت، جودى شيلتون الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA، وعدد من أعضاء التحالف فى اجتماع موسع تم خلاله استعراض محاور عمل استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات» التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وتطوير المجالات الأساسية لهذه الصناعة الواعدة، بما فى ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات.

وتطرق اللقاء إلى التعاون مع التحالف العالمى لأشباه الموصلات من خلال وحدة الأعمال الإقليمية «جى إس إيه مصر»GSA- Egypt، حيث تم بحث سبل تعزيز هذا التعاون لدعم وتنمية صناعة الإلكترونيات بمصر، أشادت شيلتون بجهود مصر فى مجال أشباه الموصلات؛ مؤكدة أن مصر لديها من الكفاءات الشابة المتخصصة القادرة على العمل فى الأسواق العالمية، يعد التحالف العالمى لأشباه الموصلات (Global Semiconductor Alliance) منظمة صناعية رائدة تجمع القادة والمتخصصين فى مجالات أشباه الموصلات والبرامج والحلول والأنظمة والإلكترونية بهدف إنشاء نظام بيئى تقنى عالمى فعال ومستدام ومربح. ويضم أكثر من 300 عضو من الشركات، بما فى ذلك أكثر من 120 شركة حكومية، وعقد طلعت اجتماعات ثنائية مع مسئولى عدد من الشركات العاملة فى صناعة الإلكترونيات؛ والتقى روان تشن المدير التنفيذى للعمليات لشركة كوالكوم Qualcomm، ودانييل كولاى، المدير التنفيذى للتكنولوجيا ونائب الرئيس الأول للتكنولوجيا وتطوير المنتجات لشركة سيليكون لاب Silicon Labs، وتشارلى قواس، رئيس شركة «برودكوم» Broadcom، وماهر متا، رئيس شركة «انفنيون تكنولوجيز»infineon Technologies. شهد اللقاء تسليط الضوء على خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة التعهيد، واجتذاب الشركات العالمية الرائدة لإنشاء مراكز لها فى مصر خاصة فى مجال تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.دعا وزير الاتصالات الشركات لزيارة مصر لمزيد من المباحثات حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والاطلاع عن قرب على أنشطة مركز التصميم الإلكترونى بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وأيضًا للتعرف على أنشطة التدريب وريادة الأعمال بمراكز ابداع مصر الرقمية، والكفاءات المصرية الشابة ومشاركتهم الرؤى العالمية فى المجالات ذات الصلة، كذلك عقد طلعت اجتماعًا موسعًا مع نخبة من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة من المتخصصين والخبراء فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات؛ تم خلاله تسليط الضوء على أبرز مشروعات مصر الرقمية، وفرص الاستثمار المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث دار نقاش مفتوح حول تطورات القطاع، وجهود الدولة المبذولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوطين صناعة الإلكترونيات، والسياسات المتعلقة بتحفيز الاستثمارات فى هذه المجالات، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم الشباب المصرى من المبتكرين والمبدعين وأيضًا الشركات الناشئة، كما اجتمع طلعت مع تيبور فابرى استاذلو نائب رئيس شركة «ديل» DELL للهندسيات وعدد من قيادات الشركة لبحث فرص التوسع فى حجم أعمال مركز الشركة للبحث والتطوير بمصر لتصدير خدمات الشركة انطلاقًا من مصر لعملائها حول العالم. كما تمت مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك التعاون فى مجال بناء القدرات بتخصصات الاتصالات خاصة فى مجال ORan، وأوضح طلعت خلال اللقاء الحوافز الاستثمارية المقدمة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، من جانبهم أبدى مسئولو الشركة استعداد الشركة للاستفادة من هذه الحوافز، كما أثنوا على المهارات المصرية وتوافر قاعدة من الكفاءات الشابة المدربة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع فران كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الأفراد والسياسة بشركة «سيسكو» Cisco، وعدد من قيادات الشركة العالمية المتخصصة فى معدات وخدمات الشبكات والاتصالات سبل تعزيز استثمارات الشركة فى مصر، وشهد اللقاء استعراض مشروعات الشركة بمصر وخططها المستقبلية، وأبدى قيادات الشركة اهتمامهم بتعزيز التعاون المشترك؛ كما تم عرض توسع الشركة فى مصر فى نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة، والاستفادة من الكوادر المصرية المميزة فى هذا المجال، كما تمت الإشارة إلى خطط الشركة لافتتاح مركز لخبرات العملاء بمصر، وكذلك مشروعات التعاون مع معاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات الرقمية لإعداد الكفاءات المتخصصة وتأهيل الشباب لفرص العمل فى التخصصات التكنولوجية خاصة المتعلقة بالأمن السيبرانى، كذلك التقى طلعت، دافيد بانيت مدير العمليات بشركة «تنستورنت» Tenstorrent وهى شركة رائدة فى مجال تصميم وتطوير أشباه الموصلات لحلول الذكاء الاصطناعى، وتطوير المعالجات الحسابية المدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ وشهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر؛ واستعراض آليات تحفيز الشركة لإنشاء مركز للبحث والتطوير فى مصر من خلال توفير كوادر شابة مدربة، وتوفير بيئة مواتية لتنمية الأعمال، وبنية تحتية قوية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

