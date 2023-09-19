يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم
يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم
يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.
ويستهل النصر مشواره في مجموعات دوري أبطال آسيا 2024 بمواجهة بيرسبوليس على ملعب آزادي، وذلك لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.
وتأهل زملاء كريستيانو رونالدو إلى المجموعات بعد مباراة عصيبة في الدور التمهيدي أمام شباب الأهلي دبي، والتي انتهت بفوز العالمي 4-2 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.
لم تكن القرعة رحيمة بكتيبة لويس كاسترو بعد ذلك، فالنصر في "مجموعة الموت" رفقة الدحيل القطري واستقلال دوشنبه.
وعن موعد مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، يحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستاد آزادي بمدينة طهران لمواجهة بيرسبوليس اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2023، ويسعى رونالدو ورفاقه لفك عقدة العالمي، حيث أن النصر واجه بيرسبوليس ثلاث مرات في دوري آبطال آسيا، ولكن فاز الفريق الإيراني في مباراتين، وفاز العالمي في واحدة.
وستنطلق مباراة بيرسبوليس ضد النصر اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، اليمن، الأردن، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.
ستجرى مباراة كرة القدم المهمة بين فريق برسبوليس وفريق النصر في إطار دوري أبطال آسيا ستقام المباراة في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة السعودية الرياض يترقب المشجعون هذا اللقاء بفارغ الصبر.
يمكنك مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر وبيرسبوليس عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
حيث ستكون المنافسة قوية ومثيرة بين الفريقين المعروفين بأدائهما القوي وإمكانياتهما اللاعبة الرائعة ستشهد المباراة حضور عدد كبير من الجماهير العربية والعالمية التي تعشق هذه اللعبة الشيقة يتمنى عشاق كرة القدم أن تقدم المباراة لحظات مثيرة وأهداف رائعة، ويترقبون بفارغ الصبر نتيجة المباراة والفريق الذي سيلحق بالدور التالي من البطولة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024
تردد القنوات الرياضية السعودية SSC
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12523
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
مشفرة
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11747- 12418
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
مفتوحة
القمر الصناعي: بدر سات
التردد: 12418
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
مشفرة
تردد قناة بين سبورت AFC 1
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية
تردد القناة الرابعة العراقية
قمر صناعي: نايل سات
التردد: 12245
الاستقطاب: رأسي V
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3
مشفرة
قمر صناعي: عرب سات
التردد: 11804
الاستقطاب: رأسي V
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4
مشفرة
قمر صناعي: نايل سات
التردد: 11678
الاستقطاب: رأسي V
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4
مفتوحة
تشكيل النصر أمام بيرسبوليس
نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة بيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا.
- حارس المرمى: نواف العقيدي.
- خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - محمد آل فتيل - سامي النجعي.
- خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب.
- الهجوم: ساديو ماني - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.
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