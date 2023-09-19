بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت، سأتحدث في هذه الفقرة عن موعد مباراة برسبوليس ضد النصر في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 19/9/2023 من المتوقع أن تكون هذه المباراة من أبرز مباريات البطولة، حيث تجمع بين فريقين قويين يتمتعان بجماهير كبيرة ونجوم مميزين سيقام اللقاء في ملعب برسبوليس في العاصمة الإيرانية طهران سيكون الحضور مقتصراً على الجماهير المحلية وفقًا للتدابير الصحية المعمول بها في ذلك الوقت يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يتحمسون لمشاهدة أداء اللاعبين وإثارة اللقاء سيكون هذا اللقاء فرصة للفريقين للتأهل إلى الدور القادم من البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية لصالحهما.

ونجح فريق النصر السعودي في تجاوز عقبة فريق شباب الأهلي الإماراتي في مباراة الملحق الآسيوي، بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأول بارك في الرياض، ليتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا من جديد.

ويلعب فريق النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كلاً من: بيرسبوليس الإيراني، والدحيل القطري، واستقلال دوشنبه من طاجيكستان.

واستقبل جمهور كرة القدم الإيراني رونالدو ورفاقه باحتفالات تاريخية كبيرة، حيث يعتبر أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤثرًا بشكل كبير على جماهر كرة القدم حول العالم، ويسعى النصر السعودي هذا الموسم لتقديم أداءً جيدًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، وتضم مجموعة النصر كلا من بيرسبوليس الأوزبكي والدحيل القطر، واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

وحرصًا من الوفد على تقديم أخر أخبار كرة القدم ومواعيد مباريات اليوم، سنقدم لكم في السطور التالية موعد مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، كذلك ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للقاء، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع، وحكم المباراة.

من المقرر أن يتقابل فريقا برسبوليس والنصر في مباراة مهمة ضمن دوري أبطال آسيا، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023 ستقام المباراة على أرض ملعب برسبوليس في العاصمة الإيرانية طهران وينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة اللقاء بفارغ الصبر.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر وبيرسبوليس عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

حيث يتنافس الفريقان على الحصول على النقاط الثلاث المهمة لتعزيز موقعهما في المجموعة يعد برسبوليس من أقوى فرق آسيا، ولكن النصر لن يكون سهلاً عليه، حيث يتمتع بلاعبين مميزين يمكنهم تحقيق الإنتصار ستكون المباراة حماسية ومثيرة، ونتمنى لكلا الفريقين حظًا موفقًا.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024؟

ستكون مباراة النصر وبيرسبوليس منقولة عبر شاشة قناة SSC1 HD داخل السعودية.

ويمكنك متابعة المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية في نسختيهما الآسيوية إذا كنت داخل الإمارات.

ومن قطر وفي بقية بقاع العالم العربي، ستكون المباراة متاحة عبر قناة beIN Sports AFC HD 1.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024؟

بمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024 من خلال الأقمار العربية الصناعية جميعًا.

ستجد SSC على عرب سات فقط، فيما تتاح بي إن سبورت آسيا على سهيل سات ونايل سات، أما قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا ودبي الرياضية آسيا، فمتاحتان فقط عبر تطبيق STARZPLAY.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN SPORTS AFC نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 11585 عامودي 27500 2/3

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024 متاحًا من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق “شاهد VIP”.

ويمكنك متابعة المباراة أيضًا من خلال الاشتراك في تطبيق “تود” أو عبر خدمة “بي إن كونكت”، كما سيكون متاحًا عبر تطبيق “Starzplay”.

متى موعد مباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024؟

تقام مباراة النصر وبيرسبوليس مساء الثلاثاء 19 مارس 2023 على ملعب آزادي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.