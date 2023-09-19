الثلاثاء 19/سبتمبر/2023 - 08:35 م 9/19/2023 8:35:04 PM

أصبح ارتفاع الأسعار بلا ضوابط تحكمه فى السوق المصرى، مما خلق نوعاً من البلبلة بين الناس وخاصة قطاعاً عريضاً من الناس تأثروا بهذا الارتفاع، فليس من المعقول أن يصل كيلو البصل إلى 25جنيها، فهذا السعر المجحف فى حقى كمواطن يستحق التدخل الفورى من الدولة لخلق توازن يخفف من هذا الغلاء الفاحش، فلماذا كيلو السكر يصل إلى30 جنيها ونحن بلد ينتج السكر وعندنا أكثر من 5 مصانع قصب السكر، ويزيد على طول الصعيد ومصنع بنجر كفر الشيخ، فلماذا يرتفع بهذه الصورة المنكرة، ولماذا يصل كيلو الخيار ل20جنيهاً؟ كيلو مصنعات الدقيق فى الأفران الأفرنجى يصل إلى 60 جنيهاً، غير اسعار الحلويات الذى لا يقدر عليه إلا الأغنياء، الزيت وصل إلى60 جنيها للكيلو.

سلع كثيرة ارتفع سعرها بلا ضوابط، اللحوم نستطيع التوقف عن شرائها، السمك نستطيع التوقف عن شرائه لكن الفراخ هى طعام البسيط من عامة الناس وأصبح سعرها الآن معقول نتيجة تدخل الدولة فى وجود أعلاف بأسعار معقولة، إذن لابد من تدخل الدولة بكل قوتها سواء بفرض تسعيرة عادلة ترضى جميع الأطراف دون ظلم لطرف على حساب طرف آخر، أو توفير منتج بديل بالأسعار المعقولة تتناسب مع دخل المواطن حتى لا يشعر بهذا الغلاء الفاحش، وأنا أرى مواضع كثيرة يعمل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف العبء عن كاهل الطبقات الكادحة فى شتى المجالات، ونريد أن يعود الأمل والبسمة إلى نفوس المصريين فى أسعار تتناسب مع دخل الأسرة، وفقكم الله لما فيه خير الأمة.

