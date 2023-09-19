ماذا بعد؟!

الثلاثاء 19/سبتمبر/2023 - 08:33 م 9/19/2023 8:33:11 PM

مع قرب انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية المقرر انعقادها فى باريس ٢٠٢٤، بدأ ماراثون التحدى بين الاتحادات الرياضية الوطنية، فالكل يهرول فى مطاف المنافسة، لتأكيد قدرته ومشاركته فى خدمة الرياضة المصرية وتشريف الوطن فى هذا المحفل الرياضى العالمى الأوليمبى، الذى ينتظره الجميع كل أربع سنوات، وسط تحضيرات واستعدادات خاصة لكل اتحاد رياضى وفقًا لطبيعة الألعاب الرياضية، تشمل المعسكرات الخارجية والإعداد الداخلى والخطط الفنية والنفسية والبدنية واستعراض أجندة المشاركات المقبلة على مختلف الأصعدة.

الأيام السابقة كانت بمثابة بوادر أمل ومؤشرات إيجابية تبشر بتحقيق نتائج مرموقة فى باريس ٢٠٢٤، فنحن كنا على موعد مع نجوم وأبطال من ذهب «منتخب تنس الطاولة، منتخب الطائرة، منتخب الخماسى الحديث، الرباعة سارة سمير، الرباع كريم كحلة، الملاكم عمر العوضى، الملاكمة يمنى عياد،.. الخ».

دولاب الإنجازات المصرية ينتظر أن يضاف إليه عدد كبير من الميداليات الأولمبية المسجلة بأسماء لاعبينا الوطنيين فى باريس ٢٠٢٤ ما يقرب من ١٠ إلى ١٢ ميدالية متنوعة من ذهبية وفضية وبرونزية، هذا لم يأت من فراغ، ولكن ذلك سيكون فى ضوء الدعم الكامل من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة والمساندة المالية والإدارية والمشاركة فى الخطط الفنية والنفسية والبدنية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى يؤكد دائمًا ضرورة تذليل كافة العقبات وتسخير الإمكانيات لأبطالنا الرياضيين لمساعدتهم فى حصد المراكز المتقدمة والبطولات المختلفة.

كان الحديث فى سابق الوقت أن المكافأة المالية التى يحصل عليها أبطالنا الأوليمبيون الحاصلون على ميداليات أوليمبية لم تكن مناسبة نهائيًا للإنجاز الذى تم تحقيقه، وكان هذا الأمر يدفع بعض لاعبى المنتخبات القومية لقبول عمليات الاهتزاز النفسى وعدم الثقة فى تقدير وطنهم لإنجازهم، وبالتالى الموافقة على التجنيس واستكمال حياتهم الرياضية كلاعبين تحت مظلة وعلم دول أخرى دون الوطن، فيما يعد قرار الدولة المصرية بشأن رفع مكافأة الحاصلين على ذهبية فى الأوليمبياد إلى ثلاثة ملايين جنيه بدلًا من مليون جنيه، والميدالية الفضية إلى مليون والنصف جنيه، والميدالية البرونزية إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى مكافآت مالية المقدمة من مؤسسات المجتمع المدنى وشركات الرعاية، خطوة إيجابية ومهمة وفى وقت مناسب جدا لتحفيز أبطالنا ماليًا وحثهم على تحقيق الميدالية الأوليمبية، وبالتالى تشريف مصر فى الأوليمبياد القادمة بشكل يتناسب مع تطور قطاع الرياضة فى الجمهورية الجديدة.

من المتعارف عليه أن أبطالنا الرياضيين المشاركين فى دورة الألعاب الأوليمبية خلال الفترات السابقة لم يعرفهم أحد من الجمهور ووسائل الإعلام غير المتخصصة فى المجال الرياضى قبل المشاركة فى الأولمبياد، لكن عقب حصد ميدالية أوليمبية تتزاحم وسائل الإعلام لاستضافتهم والتعرف عليهم، فريال أشرف لم يعرفها أحد قبل ذهبية طوكيو!، لذا أطالب وزارة الشباب والرياضة وفى ضوء تعاونها مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين ومختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية بتدشين حملة موحدة تعريفية عن النجوم المشاركين فى باريس ٢٠٢٤، كما أطالب وزارة الشباب والرياضة بتدشين لقاء شبابى موسع يشارك بالحديث فيه أبطالنا المشتركون فى باريس ٢٠٢٤، بالإضافة إلى أبطالنا الأوليمبيين عبر مر العصور، كما يشمل فى حضوره مختلف الفئات والكيانات الشبابية وطلاب المدارس والجامعات والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، لتعريفهم بأبطالنا ودعوتهم لتشجيعهم ومساندتهم خلال مشوارهم فى الدورة الأوليمبية الحالية، ويكون مقر اللقاء ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.