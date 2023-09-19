تحت التهديد.. جرائم ابتزاز الفتيات بنشرصور خاصة وفيديوهات

انتشرت فى الأونة الأخيرة، جرائم ابتزاز الفتيات بنشر صورهم الشخصية أو بمحادثات هاتفية، وهى جرائم اعتداء على حرمه الحياة الخاصة، عندما يحصل الجانى على المعلومات والصور الخاصة بالضحية سواء برغتها أو رغما عنها عن طريق أختراق هاتفها، يبدأ فى مساومتها بالتشهير بنشر صورها فيوهات خاصة أومحادثات أو تسجيلات، فى حالة عدم استجابتها لطلباته، العديد من الفتيات تحت التهديد بعدما سقطوا فى شباك مجرمين استغلوا التكنولوجيا الحديثة والتى أصبحت تلعب دورا هام فى العديد من الجرائم.

خلال التقرير التالى ترصد "بوابة الوفد" بعض جرائم ابتزاز الفتيات والعقوبة القانونية

ابتزاز قاصر بنشر محادثات وصور وفيديوهات مُخلة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شاب إلى محكمة الجنايات لاتهامه بابتزاز فتاة بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لها بغير رضاها.

توصلت تحريات ضباط قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى قيام المتهم بإنشاء حساب وهمي وإرسال رسائل إلى المجنى عليها لإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه بناء على فيديوهات تحصل عليها من خلال محادثات بالفيديو معها حيث كانت تجمعه علاقة سابقة بها

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، حيث شهدت بأنها تعرفت على المتهم بإحدى الألعاب على الإنترنت، وتطورت العلاقة بينهما لمكالمات بالفيديو، وأنه قام بعد ذلك باستغلالها والتسجيل لها وإرسال رسائل تهديد على الحساب الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تتضمن صورا وفيديوهات خادشه للحياء خاصة بها، طالباً منها في سبيل عدم نشر تلك الصور إقامة علاقة جنسية معها وحصوله على مبلغ مالي منها، ما بث الذعر في نفسها.

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ14 عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

السجن 10 سنوات للمتهمين بابتزاز فتاة بنشر صورها مقابل مبلغ مالى

قضت محكمة جنايات المحلة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 10 سنوات غيابيا، وبراءة متهم خامس في واقعة ابتزاز طالبة جامعية والاستيلاء منها على مبلغ 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها.

كانت النيابة العامة قد حققت في بلاغ المجني عليها، تتهم 5 شباب بابتزازها بنشر صور خاصة بها، والاستيلاء منها على مبلغ 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور.

واستطاع المتهم الأول التحصل على الصور الخاصة بها عن طريق اختراق هاتفها ثم تناوبوا ابتزاز المجني عليها وتقاضوا منها المبالغ المذكورة وعندما لم يكتفوا بذلك قامت المجني عليها بإبلاغ إدارة مكافحة جرائم المعلومات بالواقعة.

وثبت من تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين قيامهم بتهديد المجني عليها وابتزازها وتقاضيهم منها المبالغ المذكورة من أجل عدم نشر الصور والمقاطع الخاصة بها .

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة و قضت بحكمها السابق .

وقالت المحكمة عند جلسة النطق بالحكم أنه من المؤسف أن تتحول وسائل التقنية الحديثة والتي كان يجب أن سبباً لرقى الإنسان إلى أداة شر في يد هؤلاء الذين غابت عنهم ضمائرهم وأباحوا لأنفسهم ممارسة تلك الأعمال التي تهدد كيان الأسر الآمنة وهو الأمر الذى يجب أن يجابه بمنتهى الحزم والشدة ذلك أن تهديد كيان أسرة واحدة على هذا النحو هو في حقيقته تهديد لكيان المجتمع بأسره

قانونى يوضح عقوبة لجرائم الابتزاز

فيما يتعلق بالعقاب القانونى لهذه الجرائم فقد أوضح القانونى أيمن محفوظ أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يكافح جرائم الاعتداء علي النفس والمال عن طريق الانترنت بقصد ارتكاب جرائم أو الاعتداء علي قيم وتقاليد المجتمع وخصوصيه افراده ووضع المشرع عقوبات الحبس لمده تصل الي 5 سنوات والغرامه 300 الف ج للاعتداء علي القيم الأسريه.

طبقا لنص المادة 327عقوبات والتي تنص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن وايضا عقوبه الابتزاز الالكتروني المعاقب عليها طبقا لنص الماده 25 من قانون الانترنت الجديد بانتهاك خصوصيه الاشخاص سواء كانت صحيحه او خلاف ذلك. وكذلك نص الماده 26 من ذات القانون وهي ربط محتوي علي الانترنت بمحتوي مناف للاداب والماده 27 وهي الخاصه بانشاء حساب علي الانترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمه والعقوبه تصل الي 5 سنوات والغرامه لمده مماثله مع الغرامه التي تصل الي 300 الف جنيه.