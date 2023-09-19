تعرف على أهداف إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية بالمنيا

يعد إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية بالمنيا ، احد الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي والمشهرة برقم 1099 لعام 2021 ، برئاسة ماجد كمال ، وأمين عام اللواء طارق سمير ، كريم عبد العزيز أمين محافظة المنيا ، وأمين التنظيم الدكتور محمود حسن صادق أبوغنيمة.

وجاءت أهداف إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية على لسان كريم عبد العزيز أمين محافظة المنيا ، والتي تضمنت الإهتمام بتثقيف المرأة في شتى المجالات وبالأخص في الأماكن الريفية ، وعمل مبادرات ودورات في شتى المجلات لإنشاء جيل قادر وواعي ، العمل على عقد بروتوكول مع مراكز التدريب التكنولوجي لنشر الوعي التكنولوجي للشباب ، وتطوير البيئة التكنولوجية في كافة مناحي الحياة لتحسين ورفع جودة الخدمات لدى المواطن .

وأضاف الدكتور محمود حسن أمين التنظيم بالمنيا ، انمن بين أهداف إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية ، تقديم الخدمات للمجتمع بأكمله من بروتوكولات مع معامل التحاليل والمستشفيات وعمل قوافل طبية وفتح آفاق التعاون مع المجالس الشبابية في العمل التطوعي الخدمي التثقيفي ، تعزيز مشاركة المواطنين ومشاركة المجتمع في العمل التطوعي وبالأخص في النجوع والقرى ، والعمل على تنظيم ملتقى توظيفي للشباب وعمل دورات تثقيفية في أنحاء الجمهورية لرفع الوعي لدى الشباب ، الإهتمام بالتثقيف الأسري لإنشاء أسرة صالحة ترتقي بالوطن ، دعم المرأة في كافة المجالات لكونها عنصر هام في تربية الأجيال .

وأضاف دكتور محمد حسن سنارة أمين مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، أن من بين أهداف إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية ، دعم الأنشطة الرياضية لكونها تهم قطاع عريض من الشباب وتعمل على القضاء على وقت الفراغ وتنمية العقول الشبابية ، تنظيم ندوات بالمدن والقرى والنجوع تحت شعار ( لا للإدمان ) ، والمساعدة في إعداد وتنفيذ البرامج التي تساهم في دعم التعليم الفني بإعتباره أحد أهم روافد قطار التنمية الإقتصادية للدولة المصرية ، تصدر الدولة المصرية المشهد العربي والأفريقي في كافة المجالات الثقافية والإقتصادية والإجتماعية والعلمية مع الحفاظ على الهوية المصرية ودعم العدالة الإجتماعية ودعم العدالة الإجتماعية بحلول عام 2030 .