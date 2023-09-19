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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعرف على أهداف إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية بالمنيا

إئتلاف القيادات الوطنية
إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية

يعد إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية بالمنيا ، احد الجمعيات  التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي  والمشهرة برقم  1099 لعام 2021 ،  برئاسة  ماجد كمال ،  وأمين عام  اللواء طارق سمير ، كريم عبد العزيز أمين محافظة المنيا ، وأمين التنظيم الدكتور محمود حسن صادق أبوغنيمة.

وجاءت أهداف إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية على لسان كريم عبد العزيز أمين محافظة المنيا ، والتي تضمنت الإهتمام  بتثقيف المرأة في شتى المجالات وبالأخص في الأماكن  الريفية ، وعمل مبادرات ودورات  في شتى المجلات لإنشاء جيل قادر وواعي ، العمل على عقد بروتوكول مع مراكز التدريب التكنولوجي لنشر الوعي التكنولوجي للشباب ، وتطوير البيئة التكنولوجية  في كافة مناحي  الحياة لتحسين ورفع جودة الخدمات لدى المواطن .

 

وأضاف الدكتور محمود حسن أمين التنظيم بالمنيا ، انمن بين أهداف إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية ، تقديم الخدمات للمجتمع بأكمله من بروتوكولات مع معامل التحاليل والمستشفيات وعمل قوافل طبية وفتح آفاق التعاون مع المجالس الشبابية في العمل التطوعي الخدمي التثقيفي ، تعزيز مشاركة المواطنين ومشاركة المجتمع في العمل التطوعي وبالأخص في النجوع والقرى ، والعمل على تنظيم ملتقى توظيفي  للشباب وعمل دورات تثقيفية في أنحاء الجمهورية  لرفع الوعي لدى الشباب ، الإهتمام بالتثقيف الأسري لإنشاء أسرة صالحة ترتقي بالوطن ، دعم المرأة في كافة المجالات لكونها عنصر هام في تربية الأجيال .

وأضاف دكتور محمد حسن سنارة  أمين مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، أن من بين أهداف إئتلاف القيادات الوطنية الشبابية ،  دعم الأنشطة الرياضية  لكونها تهم قطاع عريض من الشباب وتعمل على القضاء على وقت الفراغ وتنمية العقول الشبابية ، تنظيم ندوات  بالمدن والقرى والنجوع  تحت شعار ( لا للإدمان ) ، والمساعدة في إعداد وتنفيذ البرامج  التي تساهم في دعم التعليم الفني  بإعتباره  أحد أهم روافد قطار التنمية الإقتصادية للدولة المصرية ، تصدر الدولة المصرية المشهد العربي والأفريقي في كافة المجالات الثقافية والإقتصادية والإجتماعية  والعلمية مع  الحفاظ على الهوية  المصرية ودعم العدالة الإجتماعية  ودعم العدالة الإجتماعية بحلول عام 2030 .

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