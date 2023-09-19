الاتحاد السعودي يلغي الإيقاف مدى الحياة ويستبدلها بعقوبات

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء قرار الإيقاف مدى الحياة على اللاعبين واستبدالها بعقوبات محددة، للذين صدر بحقهم عقوبة الحرمان من ممارسة اي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، أو الإيقاف لمدة تصل إلى أو تتجاوز الـ 10 سنوات.

الاتحاد السعودي يلغي الإيقاف مدى الحياة:

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا عن عقوبات الإيقاف والحرمان، وجاء كالآتي: "استنادًا للنظام الأساسي للاتحاد السعودي، وبناءً على صلاحيات مجلس الإدارة، مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر الاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة لمن صدر بحقهم قرارات بالحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات".

وتابع بيان الاتحاد السعودي: "إشارة إلى ما تضمنته تعديلات لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، من إلغاء عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاطات متعلقة بكرة القدم مدى الحياة، واستبدالها بعقوبات محددة المدة".

اختتم البيان بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بالاكتفاء بما مضى من مدة الإيقاف لمن صدر بحقهم عقوبة الحرمان من ممارسة كرة القدم مدى الحياة، أو الذين صدر بحقهم صرار الإيقاف لمدة تتجاوز 10 أعوام.

بيان الاتحاد السعودي من خلال صفحته:

استنادًا للنظام الأساسي للاتحاد السعودي، وبناءً على صلاحيات مجلس الإدارة.



مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر الاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة لمن صدر بحقهم قرارات بالحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات. pic.twitter.com/RdRJNECW4T — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 19, 2023

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