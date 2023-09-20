رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. كانت محط اهتمام الكثيرون ممن يبحثون عن فرصة عمل مناسبة لهم خاصة مع إعلان الهيئة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، في العديد من التخصصات منها" الإدارية، والمالية، والتقنية، والقانونية، وهندسية.

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية أن الوظائف الخالية لديها متاحة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، والتي جاءت وفق المسميات التالية:

- أخصائي

- مدير تسويق أول

- مدير تخطيط الحفظ

- مدير محتوى الحياة البرية

- مدير قاعدة البيانات وادارة المعرفة

- مسؤول الشراكات

- مدير عمليات الهجرة

- مدير المجموعات

- مدير استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي

- مدير مراقبة المحميات الطبيعية

- مدير تخطيط القطاع والأداء الأول

- مدير عمليات الانتاج

- كبير أخصائي خصوصية البيانات

- مدير منصة المراقبة المتكاملة بالمقاطعة

- مدير ادارة التهديدات والاستخبارات.

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. شروط عامة للتقديم

ووضعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عدد من الشروط العامة لشغل وظائفها ومنها:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

وأكدت الهيئة أن هناك وظائف لا تتطلب الخبرة.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني التخصصات المطلوبة للوظائف وهي:

- إدارة الأعمال

- الإدارة العام

- الموارد البشرية

- المالية

- التسويق

- القانون

- الأنظمة

- العلاقات العامة

- قاعدة البيانات

- الأمن السيبراني

- أمن المعلومات

- البحث

- علم الآثار

- الجيولوجيا

- التكنولوجيا

- الهندسة

- هندسة الأنظمة

طريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

ودعت الهيئة كل من يرغب في التقديم على وظائفها الاطلاع على تفاصيل كل وظيفة عبر الرابط التالي..

https://careerssf.rcu.gov.sa/search/?createNewAlert=false&q&optionsFacetsDD_dept&locale=ar_SA

يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تم انشائها للحفاظ على تراث وإرث العلا التي تتميز بمقوماتها الطبيعية والثقافية الفريدة. وقد شرعت الهيئة في تنفيذ خطة طويلة الأمد لتطوير المحافظة وتحقيق التحول المستدام وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الأثرية والثقافية المهمة والنهوض بها لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم.

وتعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة للنهوض بقطاعات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون والبيئة في المحافظة تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.