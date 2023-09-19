الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية تطرح وظائف شاغرة.. التخصصات المطلوبة

طرحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الإدارية، والمالية، والتقنية، والقانونية، وهندسية، وذلك لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وفق ضوابط ومعايير محددة لكل وظيفة.

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. شروط عامة

ووضعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عدد من الشروط العامة لشغل وظائفها ومنها:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

وأكدت الهيئة أن هناك وظائف لا تتطلب الخبرة.

التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

ولفتت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" إلى حاجتها إلى شغل التخصصات التالية:

- إدارة الأعمال

- الإدارة العام

- الموارد البشرية

- المالية

- التسويق

- القانون

- الأنظمة

- العلاقات العامة

- قاعدة البيانات

- الأمن السيبراني

- أمن المعلومات

- البحث

- علم الآثار

- الجيولوجيا

- التكنولوجيا

- الهندسة

- هندسة الأنظمة

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

وأوضحت الهيئة أن الوظائف الشاغرة جاءت وفق المسميات التالية:

- أخصائي

- مدير تسويق أول

- مدير تخطيط الحفظ

- مدير محتوى الحياة البرية

- مدير قاعدة البيانات وادارة المعرفة

- مسؤول الشراكات

- مدير عمليات الهجرة

- مدير المجموعات

- مدير استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي

- مدير مراقبة المحميات الطبيعية

- مدير تخطيط القطاع والأداء الأول

- مدير عمليات الانتاج

- كبير أخصائي خصوصية البيانات

- مدير منصة المراقبة المتكاملة بالمقاطعة

- مدير ادارة التهديدات والاستخبارات

الهيئة الملكية لمحافظة العلا

يشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تم انشائها للحفاظ على تراث وإرث العلا التي تتميز بمقوماتها الطبيعية والثقافية الفريدة. وقد شرعت الهيئة في تنفيذ خطة طويلة الأمد لتطوير المحافظة وتحقيق التحول المستدام وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الأثرية والثقافية المهمة والنهوض بها لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم. وتعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة للنهوض بقطاعات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون والبيئة في المحافظة تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.