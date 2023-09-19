ندوة تثقيفية حول "مخاطر الإدمان والمخدرات" بالمراغة

نفذت إدارة مركز شباب فزارة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة، ندوة تثقيفية حول مخاطر الإدمان والمخدرات، وتأثيرها على المتعاطي، وأضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع المحيط، وذلك بمقر المركز، ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر طلائع، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





تهدف هذه النوعية من الندوات التثقيفية للتوعية بمخاطر الإدمان، والاثار السلبية الناتجة عنه، وحرص المحاضر على استهداف الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، بهدف التوعية عن طريق ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية، لتجنب مخاطر العنف والجريمة والوقاية من تعاطي إدمان المواد المخدرة، ولدعم وتوعية الشباب لمواجهة تعاطي المخدرات، والجريمة والعنف، والمشاكل ذات الصلة وذلك بإستخدام قوة الرياضة والدعم النفسي الإجتماعي لحماية الشباب من الوقوع في براثن الجريمة





واعتمد المحاضر على المناقشة والتحليل والتفكير والمشاركة، وأيضا اكتساب المشاركين مجموعة من المهارات التدريبية لتنمية مهاراتهم الحياتية، وزيادة معرفتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة، وكيفية حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.





وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية، والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.





وأشاد يسري كفافي، بما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من مبادرات وأنشطة، وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب، وبناء شخصية متكاملة لهم، تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.