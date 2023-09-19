رقم سلبي لـ الإسماعيلي في الدوري بعد الخسارة من نادي زد

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من نظيره نادي زد بهدف دون مقابل، في اللقاء الافتتاحي بمباريات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023-2024، ليواصل الدروايش أرقامه السلبي في المباريات الافتتاحية ببطولة الدوري.

خسارة الإسماعيلي من نادي زد اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز تجعله يخسر اللقاء الافتتاحي في الدوري أخر 4 نسخ على التوالي، منذ تحقيق الانتصار على نادي الجونة في افتتاح موسم 2019-20.

نتائج الإسماعيلي في افتتاح الدوري

في موسم 2020-21 تعادل الإسماعيلي من نادي المصري البورسعيدي بدون أهداف.

وفي موسم 2021-2022 خسر الدراويش من النادي الأهلي برباعية دون مقابل.

في افتاح موسم 2022-2023 خسر الإسماعيلي من الأهلي أيضًا بهدف دون مقابل.

وفي الموسم الحالي 2023-2024 خسر من نادي زد بهدف دون مقابل.

مباراة الإسماعيلي المقبلة ستكون أمام فريق الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الإسماعيلية.

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