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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الجمهورية الجديدة ترتكز على تعظيم القوى الشاملة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا.. فيديو

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الجديدة في نوفمبر 2020

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الجمهورية الجديدة التي يقود بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم على ركائز عدة، منها تعظيم القوى الشاملة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا لمسنا ذلك من خلال التحركات الأخيرة للرئيس السيسي سواء في بريكس أو قمة العشرين، وهناك ركيزة مهمة إضافية هي فكرة العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الدخل من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، ومن خلال معاش الضمان الاجتماعي، وإجراءات الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تقوم على الموارد المحددة للدولة.

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وزارة الشباب تختتم فعاليات البرنامج القومي قادة الجمهورية الجديدة

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وأشار إلى أننا لم نكن نستطيع الوصول لهذه الأرقام بدون الإصلاح المالي والاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية بشجاعة في عام 2014 منذ تولي الرئيس السيسي للحكم، وسنجد انخفاض عجز الموازنة بشكل ملحوظ من 13.9% عام 2014 إلى 6.1% من الناتج المحلي خلال عام 2023، مع تحقيق فائض أولي.

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