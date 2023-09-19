وزارة الشباب تختتم فعاليات البرنامج القومي قادة الجمهورية الجديدة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات البرنامج القومي قادة الجمهورية الجديدة لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة في نسخته الأولى، بمشاركة 100 شابًا وشابة من محافظات القاهرة الكبري ، بمقر نادي الصيد المصري ، برعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

تناولت فعاليات اليوم الختامي البرنامج القومي قادة الجمهورية الجديدة جلسة نقاشية حول : " الأمن القومي والدور المجتمعي للقيادات الشبابية " ، بمشاركة اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تناول فيها الدور الرائد للشباب المصري في الدفاع عن الأمن القومي وتعزيزه، فالشباب يمثلون جزءًا أساسيًا من المجتمع ويتمتعون بالطاقة والإبداع والحماس اللازمين للمساهمة في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة ، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب نحو تعزيز الأمن القومي يأتي من خلال تعزيز الوعي، وتعزيز التفاهم والحوار، وتعزيز التعليم والتأهيل، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.

كما ناقش استراتيجية الأمن القومي، ومفهوم قوى الدولة الشاملة والكتلة الحيوية، ومتطلبات التنمية والفرص والتحديات، ودور الدولة والمواطن في حفظ الأمن ودفع عجلة التنمية، والاستفادة من دروس الماضي والحاضر، والمرحلة القادمة تشهد مستقبل أفضل وجمهورية جديدة بشباب مصر الواعي.

ورشة عمل حول تطوير مهارات التواصل

وعقب ذلك ، تم تقديم ورشة عمل حول تطوير مهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، وتصميم العروض المؤثرة، والتفاعل مع الجمهور، والتعامل مع التوتر، وتقديم المحتوى الملائم.

وتفاعل المشاركون مع المدربة هايدي وائل ، التي تطرقت إلى مجموعة من المحاور، وشملت مفهوميات عامة عن فن الإلقاء والعرض، والعروض التقديمية بأنواعها وتجهيزاتها وأساليبها وفنونها، ومهارات الإيماء ولغة الجسم، ومهارات تفعيل نبرات الصوت وأسلوب الكلام وطريقة حفظ المعلومات بطريقة الخريطة الذهنية .

وتناولت ورشة البرنامج القومي قادة الجمهورية الجديدة ، شرحاً عن أهم مقومات المُقدم الناجح، وتشمل الشخصية القيادية والقوية، وبُعد النظر، ورحابة الصدر، والتواضع، والمرونة في الطرح والتلقي، واحترام الجمهور، والتمكين والاقناع بالمادة المطروحة، والابتسام والمرح، وتقدير العلاقة بين الموضوع والزمن، واتقان لغة الجسم، وسرعة البديهة وقوة الملاحظة، وامتلاك مهارات الاتصال والثقافة العامة.

وعبر المشاركون عن استفادتهم من البرنامح ، مثمنين الدور الذي تقوم به وزارة الشباب في تطوير المهارات لكافة القيادات والكيانات الشبابية ، وإتاحة الفرص لهم للتزود بالخبرات، وتوسيع مداركهم أمام كافة مجالات .

جاء ذلك بحضور إيمان عبد الجابر ، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم ، مدير عام التعليم المدني وتاهيل الكوادر الشبابية، خالد فوزي ، مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، محمد يوسف ، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الجيزة ، جمال عمار مدير المراسم بنادي الصيد المصري.