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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل منافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ منافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحرص الوزارة علي توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وأجريت اليوم تحاليل بشكل عشوائي أثناء إقامة مباراة مركز مسجد الخضر مع مركز شباب اسطنها بالمنوفية، وذلك ل (٧٠) فرد من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، بحضور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بالوزارة.

وجاءت جميع العينات سلبية، على أن تجري تباعًا سحب عينات مُماثلة في كافة محافظات الجمهورية بشكل مفاجئ وعشوائي خلال منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة.

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