قرع العسل صيدلية متنقلة وله فوائد مذهلة منها علاج سرطان الثدي.. فيديو

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، إن القرع هو النبات الذى اختاره الله لسيدنا يونس، عليه السلام، لحظة خروجه من بطن الحوت وكان جسمه كله تقرحات، لافتة إلى أن القرع به فوائد صحية كبيرة للإنسان.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سالى سالم، بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "القرع يمكن استخدامه فى علاج الحروق، ويستخدم فى بعض أدوية الحروق، فضلا عن إنه يستخدم فى ضبط الحالة المزاجية للإنسان، وبه مواد تساعد على بناء البنية الأساسية للجسم من بروتينات ونشويات وألياف".

واستكملت: "توجد دراسة حديثة نشرت فى إحدى المجلات العلمية العريقة، خاصة بعد جائحة كورونا، ما جعل الغرب يهتم بالقرع، وبدأ الغرب يستخدمه فى جميع الماكولات للأطفال، حتى يمكن طحن القشرة واستخدامها كدقيق بدليل للدقيق الابيض".



وأضافت: "توجد شركات مستحضرات تجميل عالمية بدات تستخدم قشر القرع فى إنتاج مستحضرات تجميل تعالج البشرة وحروق الشمس وحبوب الشباب".



ونوهت إلى أن القرع يعتبر مخزن للفيتامينات ويعالج الكثير من الأمراض، وكذلك يعالج سرطان الثدي لدى النساء طبقًا لدراسة حديثة.

