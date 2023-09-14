خلافات الجيرة .. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بجرجا

شهدت قرية الزواتنة القبلية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة سائق توك توك من الطرف الأول برش خرطوش بالفخذ الأيمن واليد ونجل عمومته برش خرطوش بالصدر والبطن والساعد والعضد الأيسر وإصابة عامل زراعي من الطرف الثاني بجرح رضي بفروة الرأس وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج الجامعي وجرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الزواتنه القبلية دائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول " أيمن . ا . م . ف" 29 سنة سائق توك توك مصاباً برش خرطوش بالفخذ الأيمن واليد اليمنى ونجل عمومته "سامح . م . ا . ف" 39 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالصدر والبطن والساعد والعضد الأيسر وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .





وطرف ثان "محمد . ص . ك . ع" 40 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس ونجل عمومته "محمد . ع . ع" 20 سنة عامل بأجر الطرفان مقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار خرطوش من السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .