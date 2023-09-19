إصابة 15 في حادث تصادم على طريق القاهرة- أسيوط الغربي

أصيب 15 شخصًا بإصابات مختلفة إثر تعرضهم لحادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص محمل بالركاب والأخرى ملاكي "بيجو" على طريق القاهرة- أسيوط الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بالفيوم قد تلقت بلاغا و إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة- أسيوط الغربي بدائرة المحافظة، ووجود عدد كبير من المصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين اصابة 15 شخصًا تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

كما تم إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق و تيسيير الحركة المرورية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقد أصيب مواطنان بإصابات متفرقة في مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة الصعايدة، بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حادث اخر

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الصعايدة التابعة لقرية المشرك بمركز يوسف الصديق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان المشاجرة وتبين أنها نشبت بسبب خلافات الجيرة حيث بدأت بمشادة كلامية تطورت الي إشتباكات بين الطرفين وأسفرت عن إصابة مواطنين وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى حادث ثالث أصيب مواطنان في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين بمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.