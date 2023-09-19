يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم،تبحث جماهير عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم مباشرة في دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024، وذلك باستخدام محرك البحث الشهير جوجل. في هذه المباراة، سيلعب فريق النصر السعودي أمام منافسه الإيراني بيرسبوليس.

جماهير كرة القدم في إيران قامت بالاحتفال بقدوم نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وفريقه إلى أراضيهم بطريقة تاريخية. وكريستيانو رونالدو، الذي يُعتبر واحدًا من أكبر نجوم كرة القدم على مر العصور، يمتلك تأثيرًا كبيرًا على جماهير الرياضة حول العالم.

النصر السعودي يسعى هذا الموسم إلى تقديم أداء مميز يسمح له بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية. يشار إلى أن مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا تضم أيضًا فرقًا مثل بيرسبوليس الأوزبكي والدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

ستقدم الوفد معلومات حول موعد مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، بالإضافة إلى ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل اللقاء، وسيتم أيضًا ذكر التشكيل المتوقع وحكم المباراة للمتابعين الرياضيين.

أولى مباريات النصر في دوري آسيا

نجد أن النصر السعودي يبدأ مشواره في دوري أبطال آسيا 2024 في المواجهة التي تعقد مع بيرسبوليس على ملعب آزادي، وهذا للجولة الأولى من دور المجموعات، وقد تأهل رونالدو وزملائه إلى المجموعة وهذا بعد مباراة صعبة في الدور التمهيدي أمام شباب الأهلي دبي، وقد انتهت بفوز النصر بـ 4 أهداف مقابل هدفين في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا

يترقب مشجعي نادي النصر السعودي خلال مباراة النصر السعودي الذي يحل ضيفا علي نظيرة نادي بيرسبوليس الإيراني ضمن أولي منافسات دور المجموعات دوري ابطال اسيا.

وشهد الفريق الأصفر عودة قوية عقب التوقف الدولي، فتمكن النصر من الفوز المباراة الماضية أمام صاحب الأرض نادي الرائد السعودي، في مباراة شهدت انتصار النصر بثلاثية مقابل هدف للرائد، بجانب استمرار تألق رونالدو وتسجيله هدف ثالث رائع في الدقيقة 78.

الجدير بالذكر أن القرعة لم تكن رحيمة بفريق لويس كاسترو، حيث إن النصر السعودي في مجموعات الموت مع الدحيل القطري واستقلال دوشنبه.

إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تم من خلاله عرض تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر اليوم وموعد مباراة النصر وبيرسبوليس علاوة على عرض بعض التفاصيل عن أولى مباريات النصر في دوري أبطال آسيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، فهناك عدد كبير من القنوات في الخليج تنقل بطولة دور آبطال آسيا ومنها القنوات المشفرة والمفتوحة أيضًا، كما توفر قنوات بين سبورت والرياضية السعودية SSC وأبو ظبي الرياضية خاصية مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا على خدمات بين كونكت وتطبيق AD Sports، وشاهد VIP، وتتوافر هذه الخدمات لعملاء القنوات المشتركين لديها فقط، وفيما يلي نستعرض معكم كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر اليوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة تردد قناة بين سبورت AFC 1 تردد قنوات أبو ظبي الرياضية تردد القناة الرابعة العراقية قمر صناعي: نايل سات التردد: 12245 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة قمر صناعي: عرب سات التردد: 11804 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 مشفرة قمر صناعي: نايل سات التردد: 11678 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

تشكيل النصر أمام بيرسبوليس

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة بيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا.