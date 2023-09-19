فادي خفاجة يبحث عن عمل.. “دراستي وخبرتي أقل حقوقي أني اشتغل”

تصدر الفنان فادي خفاجة، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية اليوم الثلاثاء، بعدما ظهر بفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وهو منهار بسبب عدم مشاركته في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية وتجاهل المخرجين والمنتجين أعماله ومشاركته في أعمال فنية حالية.

نشر الفنان فادي خفاجة، مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، إذْ ظهرت معالم الانهيار على الفنان فادي خفاجة خلال البث المباشر، وكان يشكو قلة العمل بسبب عدم عرض أعمال فنية عليه خلال الفترة الماضية.

قال فادي خفاجة عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك: مين معندوش أخطاء.. أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عني ضربني في ضهري.

أضاف خفاجة: مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل.. لكن ما فيش فايدة أنا قاعد في البيت من غير شغل.

تابع : "اضطريت أدخل في جولات تيك توك لأني مش لاقي شغل والفنانة وفاء عامر حاولت كتير تجيبني معاها في أعمال فنية لكن مفيش فادية قاعد في البيت من غير شغل".

أضاف: "لا تهاجمون وفاء عامر أو غيرها لأننا بنطلع على تيك توك محدش عارف ظروفنا وأي حد هيتريق هيعرف شغله".

تابع: "دا مش مكاني أنا اتخرجت من معهد فنون مسرحية بتقدير جيد جدا.. المفروض أن أقل حقوقي أشتغل بقا كفاية".

ويُذكر أن هذه الشكوى الثانية للفنان فادي خفاجة الذي أعرب سابقًا عام 2022 عن استيائه من عدم عرض أعمال فنية عليه، ليشارك فيها وخرج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب: "طيب إيه يا مخرجين ومنتجي مصر لو العبدلله بعد العمر ده كله، مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول".

استكمل: "ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لأبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح مترسي ندقلها".

الفنان فادي خفاجة شارك مؤخرًا في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض رمضان الماضي.

كما شارك بدور البطولة في مسرحية "شفيقة القبطية"، التي عرضت مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، وتدور الأحداث حول فتاة تسمى "شفيقة" تهرب من بيت أهلها وتستقر في بيت العالمة "شوق" المشهورة بإحياء الأفراح ومحتضنة عدد من الرقصات، فتتجه "شفيقة" للعمل في نفس المجال، وتستمر الأحداث في إطار الشياكة.

المسرحية من بطولة علا رامى، مجدى فكرى، علاء عوض، منه جلال، وائل علاء، وغيرهم من النجوم.