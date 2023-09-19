امرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح دفن جثة عام تم العثور عليه داخل شقته بمحل سكنه بمنطقة قرية كفر أبو ذكرى دائرة مركز شرطة بنها، بسبب انتشار رائحة كريهة ، كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

عاش ومات وحيدا ..التصريح بدفن جثه عامل تم العثور عليه داخل منزلة ببنها

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، من كشف لغز العثور على جثة عامل، داخل شقته بمحل سكنه بمنطقة قرية كفر أبو ذكرى دائرة مركز شرطة بنها، حيث تم العثور على الجثة بسبب انتشار رائحة كريهة، حيث تبين أن الجثة في حالة تحلل، ولا يوجد أى إصابات ظاهرية بها، كما أن المتوفي كان يقيم بمفرده داخل شقته.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالي بظهور رائحة كريهة من أحد الشقق السكنية بمنطقة كفر أبو ذكري دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "مصطفى م ف"، 55 سنة، عامل، مقيم دائرة المركز، حيث تبين أن الجثة في حالة تحلل، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات أن المتوفي كان يقيم بمفرده بشقته لكونه غير متزوج، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

التصريح بدفن جثة موظف بالمعاش لقي مصرعه جراء اصطدام سيارة نقل به بالقناطر الخيرية

كما امرت جهات التحقيق ـ بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش لقي مصرعه، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، والتحفظ عليها.

وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، ومعاينة السيارة ورفع رقم الشاسية من قبل المهندس المختص، وسماع شهادة سائق السيارة النقل.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة باسوس دائرة المركز، ومصرع شخص.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "صالح م ع"، 74 سنة، موظف بالمعاش، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.