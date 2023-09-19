ختامًا بـ نيمار.. مشروع الهلال الاستثماري يجعله من بين الأكبر عالميًا

يهدف نادي الهلال خلال السنوات المقبلة أن يكون من بين أكبر المؤسسات الرياضية حول العالم، وبدأ بالفعل في ذلك من خلال الاستثمار في مجالات العقارات والاكاديميات والتسويق للعلامات التجارية، وغيرها من المجالات المختلفة، برئاسة فهد بن نافل.

يستثمر نادي بالشركات الناشئة ويدعمهم ويحصل على نسبة منها، ويهدف لتقديم فرص استثمارية تحقق الاستدامة المالية، فضلًا عن تسويق كافة علامات النادي التجارية، حتى تمكنت من ذلك بالفعل وبدأت الموارد المالية تزداد في النادي بفضل الفكر الكبير لإدارة فهد بن نافل حيث أبرز إدارة مرت على تاريخ الزعيم.

نعرض لكم كم خلال التقرير التالي بعض من أعمال إدارة نادي الهلال الحالية برئاسة فهد بن نافل من الناحية الاستثمارية في النادي لتنوع مصادر الدخل، بداية من تغيير هوية وشعار نادي الهلال بالكامل، والتي تأتي كالآتي:-

أعمال إدارة فهد بن نافل لنادي الهلال

تأسيس شركة الهلال الاستثمارية، ومن أبرز أهدافها إدارة واستثمار وتسويق علامات النادي التجارية وعقود الاستثمار، بالإضافة إلى والبحث عن الفرص استثمارية تزيد دخل النادي.

تأسيس شركة الهلال العقارية، من أهدافها خلق فرص إستثمارية عقارية بالشراكة مع أفضل المطورين العقاريين بالسوق وجذب المستثمرين والدخول بالاستثمارات العقارية.

تأسيس شركة “FOR” الهلال، حيث الاستحواذ على شركة S-Team + والتي تمنح الشركات الحق في تصميم منتجات النادي لرفع مصادر الدخل وتنوعها.

تأسيس شركة أكاديميات الهلال، والتي لها دور في استقبال المواهب الشابه، وبها آلاف المشتركين حاليًا.

تأسيس مؤسسة الهلال الخيرية، وتعمل على تخصيص بعض إيرادات النادي وعائدات الجماهير من اجل تقديم الأعمال الخيرية بأسم النادي وجماهيره.

تأسيس تطبيق BluStore، والذي يعمل على بتغطية كافة أخبار النادي و يضم متاجر متنوعة أعدادها بالآلاف بمختلف المنتجات، بداية من الأقلام حتى عطر الهلال ومنتجات عديدة تخص النادي.

رعاة نادي الهلال في الموسم الحالي 2023-2024

أما عن رعاة النادي في الفترة الحالية والمقبلة، فوصلت أعدادهم إلى 12 راعي وشريك، وهما كالآتي:-

- القدية

- شركة SAVVY

- شركة THC

- شركة Puma

- سنابل الاسثتمار

- بنك الرياض

- شركة المملكة

- شركة جاهز

- شركة فلاورد

- أسفار

- شركة SEVEN

- i-be لريادة الاعمال.

بالأرقام.. عوائد نادي الهلال المادية

وعن عوائد نادي الهلال من الرعايات من الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الاستثمارية سلطان آل الشيخ ففي عام 2014-2019 كانت 75 مليون ريال سنوياً، وبعد ذلك بداية من 2019-20 تحقق 165 مليون ريال وفي عام 2020-21 كانت 180 مليون ريال، وفي عام 2021-22 وصلت إلى 200 مليون ريال، وفي الموسم الماضي 2022-23 كانت 208 مليون ريال.

جدير بالذكر أن ميزانية نادي الهلال كانت في عام 2021 بإيرادات 497 مليون ريال، تحقق منها فائض 25 مليون ريال، وفي عام 2022 كانت إيرادات النادي 706 مليون ريال تبقى منها فائض 66 مليون ريال.

نيمار أخر حركات الهلال الاستثمارية

وتعتبر صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أخر حركات نادي الهلال الاستثمارية، نظرًا لما يكتسبه النادي من شهره حول العالم وزيادة في بيع أطقم النادي والبث التلفزيوني للمباريات، فضلًا عن الشهرة الزائدة في مختلف دول العالم بالتحديد في البرازيل كونه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ السامبا.