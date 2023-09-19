الأهلي صبور .. إنجازات استثنائية ورؤية مستقبلية طموحة

المهندس أحمد صبور: ضخ 5 مليار جنية في الإنشاءات و11.5 مليار جنية مبيعات مستهدفة

2023 عام التسليمات في شركة الأهلي صبور

تسليم 4000 وحدة لعملاء GAIA بالساحل الشمالي و Green Square و L’Avenir بمستقبل سيتي

توقيع اتفاقية تحالف لإنشاء شركة عقارية كبيرة في السعودية لبدء أولى مشروعات الشركة في الرياض

أعلنت شركة الأهلي صبور أن عام 2023 هو عام التسليمات حيث تسعى الشركة بجدية لتسليم أكثر من 4000 وحدة سكنية في مشروعاتها المختلفة على مستوى الجمهورية بنهاية العام الحالي، تأتي هذه الإنجازات كنتيجة للتفاني والجهد الذي بذله كافة أعضاء فريق العمل في الشركة والتزامهم الدائم بتحقيق رؤية الشركة، تتركز التسليمات في مشروعات GAIA بالساحل الشمالي و Green Square و L’Avenir بمستقبل سيتي وهو جهد جبار يبذله الجميع من أجل إرضاء عملاء الشركة، يأتي ذلك بعد قيام الشركة بضخ 5 مليارات جنية في الإنشاءات في كافة مشروعاتها.

وتهدف شركة الأهلي صبور إلى تحقيق تغيير جذري في فلسفتها وأسلوب عملها، من خلال ضخ دماء جديدة في الشركة، وذلك لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع وهو ما ساعد الشركة على وضع خطط استراتيجية توسعية جديدة. حيث وقعت الشركة اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية وشركة نطاق الأولى للتطوير العقاري مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، تم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش معرض سيتي سكيب جلوبال في العاصمة الرياض. يهدف التحالف إلى إنشاء كيان قوي في قطاع التطوير العقاري، واستثمار الفرص العقارية المتاحة في المملكة، والتعاون الاستراتيجي لتوفير الشراكات لدعم تحقيق مستهدفات تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية.

في البداية يقول المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن الشركة تعيش هذه الأيام مرحلة جديدة من عمرها وتضيف خبرات لخبراتها وتدرس العديد من الفرص التوسعية ، والتأكيد على وضع توجه استراتيجي جديد يشمل الخطط المستقبلية والانتهاء من مراحل مهمة في مشروعاتها الحالية والانطلاق بإنشاءات جديدة في باقي المشروعات في ظل المنافسة الصعبة في السوق، فالشركة تستهدف تحقيق 11.5 مليار جنية حجم مبيعات مستهدفة خلال عام 2023 حققنا منها حتي بداية سبتمبر حوالي 8.5 مليارات جنيه، هذه النجاحات جعلتنا ندرس بجدية فرص استثمارية كبيرة في شرق وغرب القاهرة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعلمين الجديدة ومستقبل سيتي والأقاليم بجانب التواجد في السوق السعودي لتنمية محفظة الشركة من الأراضي بـ 5 ملايين متر مربع جديدة في 2023.

بجانب أننا قمنا بتأسيس أربعة شركات جديدة تنضم لـ شركات الأهلي صبور وليرتفع عدد الشركات التابعة لنا إلى 19 شركة، الشركة الأولي وهي " جراندي" والمسؤولة عن أعمال التشطيبات وخدمات الفرش والديكور في مشروعاتنا ومشروعات الغير والتي ستوفر لعملاء مشروعاتنا فرص نموذجية لتشطيب الوحدات وفقا لأعلى مستويات الجودة والرفاهية، وبأساليب ميسرة للسداد، الشركة الثانيه ستكون متخصصة في مجال تسويق المشروعات وتقديم الاستشارات التسويقية والتطويرية للشركة ولصالح الغير وسيتم اطلاقها رسميا قبل نهاية العام الجاري، حيث تسعى لتوقيع عقود لتسويق مشروعات بنحو 30 مليار جنيه كانطلاقه أولي للشركة.

وأما الشركة الثالثة وهي " إلتزام مصر" بالشراكة مع مجموعة " إلتزام الأماراتية" والتي تهتم بإدارة الأصول العقارية وخدمات إدارة المرافق و صيانة المجمعات السكنية المتكاملة فى مشروعتنا ومشروعات الغير, والرابعة تدير وتسوق وتطور كل المشروعات الغير سكنية لشركة الأهلي صبور, الشركة الرابعة والاخيرة ستكون مخصصة للمكونات غير السكنية في مشروعات الاهلي صبور سواء الفنادق او المباني التجارية والإدارية والطبية والاندية وغيرها

وأضاف المهندس أحمد صبور، أننا اعتبرنا هذا العام فرصة حقيقية لتسليم الوحدات في كل المشروعات حيث قمنا بتسليم 530 وحدة في GAIAبالساحل الشمالي ومخطط تسليم 500 وحدة أخري قبل بداية الصيف القادم وأيضا تسليم وحدات مشروعات Green Square و L’Avenir بمستقبل سيتي، خاصة وأن الأهلي صبور هي أول شركة اتجهت لمستقبل سيتي وأول شركة تقوم بالتسليمات في مشروعاتها هناك ، بجانب أن الشركة بدأت تنفيذ شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات العالمية منها شيراتون في GAIA بالساحل الشمالي وذا ماريوت في KEEVA غرب القاهرة بالسادس من اكتوبروهو ما يؤكد ثقة العلامات التجارية العالمية في أسم الأهلي صبور.

علي الجانب الآخر يسير العمل علي قدم وساق في مشروع KEEVAبالسادس من اكتوبرغرب القاهرة خاصة وأنه واحد من أجمل المشروعات في المنطقة لما يمتلكه من عناصر قوة تميزه من حيث الموقع علي محور دهشور وأيضا تصميماته المميزة بجانب أنه مشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يقام علي مساحة 173 فدان بتكلفة إنشائية حوالي 4.2 مليارات جنية مستهدف مبيعات حوالي 8.8 مليارات جنية في الجزء السكني، والمشروع يقام علي 5 مراحل جاري العمل في المرحلة الأولي والتي تمثل حوالي 30 % من مساحة المشروع ، يصل إجمالي عدد وحدات المشروع 1220 وحدة وحجم الأعمال المتوقعة بنهاية 2023 حوالي 400 مليون جنية وتم ترسية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى علي شركة الحاذق للإنشاءات بإجمالي 900 مليون جنية علي أن تصل مدة التنفيذ 20 شهر، بجانب وجود 40 فدان اخري تم ضمها للمشروع لعمل مول تجاري وإداري وعيادات طبية وفندق ذا ماريوت لخدمة المشروع والمشروعات المجاورة .

وتستعد الشركة للانتهاء من تسليم وحدات Green Squareبمستقبل سيتي حيث يقام المشروع على مساحة 80 فدان بتكلفة انشائيه 1.2 مليار جنية يصل إجمالي عدد الوحدات في المشروع 1167 وحدة سكنية وإجمالي المبيعات المستهدفة 2.68 مليار جنية ويعتبر أول مشروع يتم تسليمة في مستقبل سيتي ويضم أول ساكن في المدينة، كما سيتم تسليم وحدات مشروع L’Avenir بمستقبل سيتي أيضا وهو مشروع مقام على 100 فدان عدد وحداته 2144 وحدة سكنية بأجمالي مبيعات مستهدفة 3.75 مليار جنية حيث سيتم تسليم وحداته قبل نهاية العام، كما تسعي الشركة إلى زيادة نسبة مبيعاتها للأجانب من 5 % إلي 10% خلال العام القادم 2024.