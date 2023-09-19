إهدار أول ضربة جزاء في الموسم الجديد بالدوري الممتاز

أهدر النجم المصري عبدالرحمن مجدي لاعب نادي الإسماعيلي أول ضربة جزاء في الدوري المصري الممتاز من الموسم الحالي 2023-2024، والتي كانت مثيرة للجدل حيث لم يستغلها لاعب الدراويش.

عبدالرحمن مجدي يهدر أول ضربة جزاء في الموسم

أهدر عبدالرحمن مجدي ضربة جزاء في الدقيقة 51 من عمر مواجهة الإسماعيلي أمام نادي زد، لتكون أول ضربة جزاء مهدرة في الجولة الأولى من الموسم الحالي بالدوري الممتاز، والتي تصدى لها علي لطفي حارس مرمى أصحاب الأرض في لقاء اليوم.

وحرم عبدالرحمن مجدي فريقه الإسماعيلي من التعادل في لقاء لم يهاجم فيه برازيل مصر سوى في محاولة وحيدة طوال أكثر من 50 دقيقة.

ضربة جزاء الإسماعيلي أمام نادي زد كانت مثيرة للجدل ما بين مؤيد لها وما بين معارض لها، بأنها لا يجب أن تحتسب، بالإضافة إلى حصول الحكم إبراهيم نور الدين على وقت أكثر من اللازم حتى الرد بالقرار الحاسم، كما أنه لم يرجع للتأكد منها بنفسه واكتفى بسماع أراء طاقم حكام الفيديو.

سجل هدف نادي زد الوحيد اللاعب مصفي سعد ميسي في الدقيقة 25 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 58 من عمر اللقاء راوغ نفس اللاعب عبدالرحمن مجدي حارس مرمى نادي زد لكنها لم تسكن الشباك بسبب احتسابها تسلل.

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