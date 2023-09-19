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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

أيمن العيسوي يدشن “حملة مواطن" في روسيا لدعم الرئيس السيسي في الإنتخابات المقبلة

“حملة مواطن لدعم
“حملة مواطن" لدعم الدولة المصرية

دشنت الجالية المصرية في روسيا “حملة مواطن"  لدعم الدولة المصرية، وهى موجودة في أكثر من مدينة داخل جمهورية روسيا تحت عنوان: “كن مع الوطن”.

 

 وتبدأ  “حملة مواطن"، بخدمة أبناء الوطن في كل ربوع روسيا، وبدوره ذكر ايمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا ومنسق حملة مواطن لدعم مصر في روسيا، ان الحملة تقوم بعمل كبير للتوعية أبناء مصر الجدد وتخبرهم عن القوانين الروسية المسموحه لهم في حدود مجالتهم وكيف تقوم الحملة بتوعية عن المحظورات  الموجودة هناك لكي تسهل عليهم الاقامة في كل المدن  الروسية.

 

 كما اشاد رئيس الجالية المصرية بالدور الكبير الذي يقوم به السفير المصري في روسيا لمساعدة  كافة أبناء مصر المتواجدين في المدن الروسية.

 

وأعلن “العيسوي”، تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدة رئاسية جديده لاستكمال ما بدأه الرئيس وتكملة المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق تطلعات وطموحات وآمال الشعب المصرى.

 

 وأكد أن جموع ابناء الجالية المصرية في روسيا ستظل خلف الرئيس السيسى دعما لجهوده، متمنين التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبه .

 

وتحدث أيمن العيسوي، عن انجازات الرئيس السيسي وقيادته للدوله المصرية في استراتيجية هادئه تهدف الى البناء والتنمية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري والنهوض بمقدرات هذا الوطن، بالإضافة لقام به الرئيس من  مشروعات كبرى كان لها الفضل الأكبر في الوصول بمصر لما وصلت إليه من مكانه .

 

 

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