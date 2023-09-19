رقم قياسي جديد ينتظر رونالدو في مباراة النصر وبرسبوليس اليوم

ينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية، والذي سيحدث اليوم في مواجهة نادي النصر أمام نظيره برسبوليس الإيراني، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

رقم قياسي لكريستيانو رونالدو أمام برسبوليس

حال تحقق نادي النصر الانتصار اليوم على برسبوليس سيصل رونالدو إلى 1000 مباراة في مسيرته دون أن يتعرض للهزيمة، وهو رقم قياسي جديد من نوعه يُضاف للأرقام القياسية التي حققها اللاعب في مسيرته الاحترافية.

تنطلق مباراة النصر وبرسبوليس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويتواجد العالمي في المجموعة الخامسة التي تضم أندية الدحيل القطري واستقلال دوشنبة الطاجيكي، بالإضافة إلى نادي برسبوليس الإيراني.

وفي سياق أخر، شهدت الساعات الاولى من وصول نادي النصر لمدينة طهرام في إيران حماس جمهوري كبير من جانب برسبوليس، وازدحامهم بجوار فندق إقامة العالمي، مما جعل إدارة النصر تقرر إلغاء تدريب الفريق والاكتفاء بالقليل في فندق الإقامة.

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